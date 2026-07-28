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Головна Новини дня Буданов системно вибиває технологічну еліту армії РФ, — експерт

Буданов системно вибиває технологічну еліту армії РФ, — експерт

Ua ru
Дата публікації: 28 липня 2026 23:12
Буданов продовжує знищувати військову еліту РФ попри переговори та дипломатичну роботу, — Олещук
Кирило Буданов. Фото: Telegram/Кирило Буданов

Попри те, що голова Офісу Президента Кирило Буданов уже понад пів року несе на собі важкий переговорний трек, комунікацію з партнерами, обміни та дипломатію, паралельно він продовжує системну і дуже точну роботу зі знищення російської військової еліти. Таку думку висловив політичний аналітик та блогер Петро Олещук.

Олещук оцінив роботу Буданова на дипломатичному та військовому напрямках

Він зауважив, що "Загони Буданова" протягом місяця здійснили серію точкових спецоперацій по російській військовій еліті, зокрема на днях удар прийшовся по "Рубікону" - елітному російському центру безпілотних систем та передових технологій. Внаслідок операції ліквідовано трьох військових цього підрозділу.

"Оператори, інженери, фахівці з БПЛА та передових систем - це не рядова маса, яку росія звикла кидати пачками. Це люди, які створюють для нас проблеми на фронті. І коли їх стає менше, у ворога просідає не тільки статистика, а й технологічний та ударний потенціал", - зазначив Олещук.

За його словами, "Рубікон" - це спроба росіян наздоганяти Україну у війні технологій, тому робота по таких цілях є системним вибиванням тих, хто реально посилює армію РФ.

Експерт також звернув увагу, що це вже тенденція: раніше "Загони Буданова" відпрацювали по російському військовому інженеру в Самарі, а також по воєнному злочинцю з позивним "Бетмен" на окупованому Запоріжжі.

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Підсумовуючи, Олещук наголосив, що працювати на російську воєнну машину віднині небезпечно незалежно від локації.

"Можна ховатись у тилу. Можна думати, що ти просто "технар", а не штурмовик. Можна сидіти в окупації чи в росії й вірити, що війна десь далеко. Але якщо ти працюєш на російську воєнну машину - до тебе можуть прийти. Саме це і є невідворотність покарання. Без великих слів. Просто точкова, тиха і дуже неприємна для півнів робота", - резюмував політичний аналітик.

Як раніше повідомляли Новини.LIVE, 28 липня президент України Володимир Зеленський провів переговори з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі. До складу української делегації увійшов керівник Офісу Президента Кирило Буданов, який взяв участь у зустрічі лідерів двох держав в Овальному кабінеті.

Як раніше повідомляли Новини.LIVE, керівник Офісу Президента України Кирило Буданов, 28 липня, у День вшанування пам'яті страчених і закатованих у полоні вшанував пам'ять українських військовополонених, які загинули в Оленівці. Він наголосив, що Україна пам'ятає кожного полоненого та продовжує працювати над поверненням усіх своїх громадян із російської неволі.

технології Кирило Буданов війна в Україні
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія
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