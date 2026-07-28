Буданов продолжает уничтожать военную элиту РФ, несмотря на переговоры и дипломатические усилия, — Олещук

Кирилл Буданов. Фото: Telegram/Кирилл Буданов

Несмотря на то, что глава Офиса Президента Кирилл Буданов уже более полугода ведет сложные переговоры, поддерживает связь с партнерами, занимается обменами и дипломатией, он параллельно продолжает системную и очень точную работу по уничтожению российской военной элиты. Такое мнение высказал политический аналитик и блогер Петр Олещук.

Олещук оценил работу Буданова на дипломатическом и военном направлениях

Он отметил, что "Отряды Буданова" в течение месяца провели серию точечных спецопераций против российской военной элиты, в частности, на днях удар пришелся по "Рубикону" — элитному российскому центру беспилотных систем и передовых технологий. В результате операции ликвидированы трое военных этого подразделения.

"Операторы, инженеры, специалисты по БПЛА и передовым системам — это не рядовая масса, которую Россия привыкла бросать пачками. Это люди, которые создают для нас проблемы на фронте. И когда их становится меньше, у врага снижается не только статистика, но и технологический и ударный потенциал", — отметил Олещук.

По его словам, "Рубикон" — это попытка россиян догнать Украину в войне технологий, поэтому работа по таким целям представляет собой систематическое уничтожение тех, кто реально укрепляет армию РФ.

Эксперт также обратил внимание, что это уже тенденция: ранее "Отряды Буданова" нанесли удар по российскому военному инженеру в Самаре, а также по военному преступнику с позывным "Бэтмен" в оккупированном Запорожье.

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Подводя итог, Олещук подчеркнул, что работать на российскую военную машину отныне опасно независимо от местоположения.

"Можно прятаться в тылу. Можно думать, что ты просто "технар", а не штурмовик. Можно сидеть в оккупированных территориях или в России и верить, что война где-то далеко. Но если ты работаешь на российскую военную машину — к тебе могут прийти. Именно в этом и заключается неизбежность наказания. Без громких слов. Просто точечная, тихая и очень неприятная для петухов работа", — резюмировал политический аналитик.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, 28 июля президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. В состав украинской делегации вошел руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов, который принял участие во встрече лидеров двух государств в Овальном кабинете.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов 28 июля, в День памяти казненных и замученных в плену, почтил память украинских военнопленных, погибших в Еленовке. Он подчеркнул, что Украина помнит каждого пленного и продолжает работать над возвращением всех своих граждан из российского плена.