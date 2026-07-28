Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Буданов систематически уничтожает технологическую элиту армии РФ, — эксперт

Буданов систематически уничтожает технологическую элиту армии РФ, — эксперт

Ua ru
Дата публикации 28 июля 2026 23:12
Буданов продолжает уничтожать военную элиту РФ, несмотря на переговоры и дипломатические усилия, — Олещук
Кирилл Буданов. Фото: Telegram/Кирилл Буданов

Несмотря на то, что глава Офиса Президента Кирилл Буданов уже более полугода ведет сложные переговоры, поддерживает связь с партнерами, занимается обменами и дипломатией, он параллельно продолжает системную и очень точную работу по уничтожению российской военной элиты. Такое мнение высказал политический аналитик и блогер Петр Олещук.

Олещук оценил работу Буданова на дипломатическом и военном направлениях

Он отметил, что "Отряды Буданова" в течение месяца провели серию точечных спецопераций против российской военной элиты, в частности, на днях удар пришелся по "Рубикону" — элитному российскому центру беспилотных систем и передовых технологий. В результате операции ликвидированы трое военных этого подразделения.

"Операторы, инженеры, специалисты по БПЛА и передовым системам — это не рядовая масса, которую Россия привыкла бросать пачками. Это люди, которые создают для нас проблемы на фронте. И когда их становится меньше, у врага снижается не только статистика, но и технологический и ударный потенциал", — отметил Олещук.

По его словам, "Рубикон" — это попытка россиян догнать Украину в войне технологий, поэтому работа по таким целям представляет собой систематическое уничтожение тех, кто реально укрепляет армию РФ.

Эксперт также обратил внимание, что это уже тенденция: ранее "Отряды Буданова" нанесли удар по российскому военному инженеру в Самаре, а также по военному преступнику с позывным "Бэтмен" в оккупированном Запорожье.

Читайте также:

Подводя итог, Олещук подчеркнул, что работать на российскую военную машину отныне опасно независимо от местоположения.

"Можно прятаться в тылу. Можно думать, что ты просто "технар", а не штурмовик. Можно сидеть в оккупированных территориях или в России и верить, что война где-то далеко. Но если ты работаешь на российскую военную машину — к тебе могут прийти. Именно в этом и заключается неизбежность наказания. Без громких слов. Просто точечная, тихая и очень неприятная для петухов работа", — резюмировал политический аналитик.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, 28 июля президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. В состав украинской делегации вошел руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов, который принял участие во встрече лидеров двух государств в Овальном кабинете.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов 28 июля, в День памяти казненных и замученных в плену, почтил память украинских военнопленных, погибших в Еленовке. Он подчеркнул, что Украина помнит каждого пленного и продолжает работать над возвращением всех своих граждан из российского плена.

технологии Кирилл Буданов война в Украине
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации