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Главная Новости дня Первыми встречают ракетные удары и дроны: Буданов поздравил с Днем Воздушных сил

Первыми встречают ракетные удары и дроны: Буданов поздравил с Днем Воздушных сил

Ua ru
Дата публикации 2 августа 2026 10:08
Кирилл Буданов поздравил с Днём Воздушных сил ВСУ
Срочная новость

Защищать небо — значит защищать жизнь. Сегодня служба в Воздушных Силах — один из самых тяжелых и ответственных фронтов нашей войны. Воздушные Силы первыми принимают на себя ракетные удары и вражеские дроны, прикрывают наши города, наших воинов, нашу критическую инфраструктуру. Они выполняют боевые задачи там, где от профессионализма, выдержки и решимости зависят тысячи украинских жизней.

Склоняю голову перед памятью воинов Воздушных Сил, отдавших жизнь за Украину. Их подвиг навсегда останется в истории нашей борьбы за свободу и независимость.

С Днём Воздушных Сил Вооружённых Сил Украины!

Новость дополняется...

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Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
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