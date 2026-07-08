ВСУ сбили российский истребитель Су-35 на восточном направлении

Российский истребитель Су-35. Иллюстративное фото: Rulexip

В среду, 8 июля, украинские военные сбили российский многоцелевой истребитель Су-35. Успешную боевую операцию подтвердили Воздушные силы ВСУ. Самолет оккупантов был уничтожен на восточном направлении.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Воздушных сил ВСУ.

Воины ВСУ сбили российский Су-35

Сегодня, 8 июля, Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили об уничтожении еще одного российского боевого самолета. Так, украинские защитники сбили многоцелевой истребитель Су-35, который армия РФ использует в ходе боевых действий против Украины.

Сначала военные опубликовали краткое сообщение об успешном поражении очередной воздушной цели противника, не уточняя ее тип. В сообщении они отметили результативную работу украинских защитников.

"Хорошие новости от Воздушных сил! Сегодня уничтожили еще одного российского воздушного террориста! Слава Украине! Продолжение следует!", — написали в ВС ВСУ.

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Впоследствии Воздушные силы уточнили, что речь идет именно о российском многоцелевом истребителе Су-35. По официальной информации, самолет был сбит 8 июля на восточном направлении:

"Подтверждено! 8 июля 2026 года на восточном направлении сбит российский многоцелевой истребитель Су-35".

Других подробностей об обстоятельствах уничтожения российского истребителя или средствах, которыми он был поражен, в Воздушных силах пока не обнародовали.

Отметим, что Су-35 — это российский многоцелевой истребитель поколения 4++, созданный в рамках глубокой модернизации семейства Су-27. Самолет предназначен для обеспечения превосходства в воздухе, а также способен наносить удары по наземным и морским целям. Во время полномасштабной войны Россия регулярно использует Су-35 для прикрытия других самолетов, запуска управляемых авиабомб и ракет, а также патрулирования вблизи украинской границы.

Скриншот сообщения Воздушных сил ВСУ/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что 6 июля 2026 года Силы обороны Украины нанесли удары по военным и топливным объектам России и временно оккупированного Крыма. Среди пораженных целей — два нефтеперерабатывающих завода, пункт дислокации ракетной бригады и терминал перевалки нефтепродуктов.

Новини.LIVE также сообщали, что 3 июля 2026 года украинские военные нанесли удары по ряду военных объектов российских оккупантов во временно оккупированном Крыму. Под удар попали железнодорожный мост, станция радиоэлектронной борьбы и подразделение радиоэлектронной разведки РФ. Кроме того, Генеральный штаб ВСУ подтвердил разрушение еще двух мостов, которые российские войска использовали для военной логистики.