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Украинские военные сбили российский истребитель Су-35

Ua ru
Дата публикации 8 июля 2026 18:35
ВСУ сбили российский истребитель Су-35 на восточном направлении
Российский истребитель Су-35. Иллюстративное фото: Rulexip

В среду, 8 июля, украинские военные сбили российский многоцелевой истребитель Су-35. Успешную боевую операцию подтвердили Воздушные силы ВСУ. Самолет оккупантов был уничтожен на восточном направлении.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Воздушных сил ВСУ.

Воины ВСУ сбили российский Су-35

Сегодня, 8 июля, Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили об уничтожении еще одного российского боевого самолета. Так, украинские защитники сбили многоцелевой истребитель Су-35, который армия РФ использует в ходе боевых действий против Украины.

Сначала военные опубликовали краткое сообщение об успешном поражении очередной воздушной цели противника, не уточняя ее тип. В сообщении они отметили результативную работу украинских защитников.

"Хорошие новости от Воздушных сил! Сегодня уничтожили еще одного российского воздушного террориста! Слава Украине! Продолжение следует!", — написали в ВС ВСУ.

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Впоследствии Воздушные силы уточнили, что речь идет именно о российском многоцелевом истребителе Су-35. По официальной информации, самолет был сбит 8 июля на восточном направлении:

"Подтверждено! 8 июля 2026 года на восточном направлении сбит российский многоцелевой истребитель Су-35".

Других подробностей об обстоятельствах уничтожения российского истребителя или средствах, которыми он был поражен, в Воздушных силах пока не обнародовали.

Отметим, что Су-35 — это российский многоцелевой истребитель поколения 4++, созданный в рамках глубокой модернизации семейства Су-27. Самолет предназначен для обеспечения превосходства в воздухе, а также способен наносить удары по наземным и морским целям. Во время полномасштабной войны Россия регулярно использует Су-35 для прикрытия других самолетов, запуска управляемых авиабомб и ракет, а также патрулирования вблизи украинской границы.

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Скриншот сообщения Воздушных сил ВСУ/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что 6 июля 2026 года Силы обороны Украины нанесли удары по военным и топливным объектам России и временно оккупированного Крыма. Среди пораженных целей — два нефтеперерабатывающих завода, пункт дислокации ракетной бригады и терминал перевалки нефтепродуктов.

Новини.LIVE также сообщали, что 3 июля 2026 года украинские военные нанесли удары по ряду военных объектов российских оккупантов во временно оккупированном Крыму. Под удар попали железнодорожный мост, станция радиоэлектронной борьбы и подразделение радиоэлектронной разведки РФ. Кроме того, Генеральный штаб ВСУ подтвердил разрушение еще двух мостов, которые российские войска использовали для военной логистики.

ВСУ истребитель Воздушные Силы ВСУ Силы обороны Украины
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
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