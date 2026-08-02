Зеленский поздравил с Днём Воздушных сил ВСУ

Срочная новость

Каждый год в первое воскресенье августа мы поздравляем с профессиональным праздником наших воинов Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины и благодарим их за защиту. Нашим летчикам, воинам противовоздушной обороны, мобильным огневым группам, зенитчикам, радиотехническим подразделениям, инженерам и всем, кто делает свое дело так, чтобы Украина стала сильнее.

Тысячи боевых вылетов, тысячи сбитых целей и, благодаря этому, тысячи спасенных жизней. За годы войны наши Воздушные Силы стали значительно сильнее. Мы получили современную боевую авиацию, эффективные системы ПВО. Таких систем пока недостаточно, чтобы закрыть от российских ракет всё наше небо, но сегодня украинский воздушный щит уже один из самых сильных в Европе. И именно благодаря профессионализму и опыту наших воинов, которые доказывали это уже неоднократно, перехватывая самые сложные цели даже в условиях дефицита того или иного оборудования.

Спасибо каждому и каждой, кто защищает наше небо и ежедневно делает всё, чтобы украинцы были в безопасности.

И мы всегда будем чтить память всех наших людей, отдавших свою жизнь, защищая Украину. Вечная память героям.

Слава нашим воинам!

Слава Украине!

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