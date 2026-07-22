Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Украинский F-16 впервые сбил российский истребитель в воздушном бою

Украинский F-16 впервые сбил российский истребитель в воздушном бою

Ua ru
Дата публикации 22 июля 2026 09:34
Украинский F-16 впервые сбил российский истребитель в бою: генерал США
Украинский самолет во время воздушного боя. Иллюстративное фото: Командование Воздушных Сил ВСУ

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн заявил, что украинский истребитель F-16 впервые сбил российский истребитель в воздушном бою. По его словам, это свидетельствует о существенном усилении оборонных возможностей Украины. Генерал подчеркнул, что такого результата удалось достичь благодаря поддержке международных партнеров.

О первом случае уничтожения российского истребителя украинским F-16 в воздушном бою заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн в ходе слушаний в Комитете Сената США по ассигнованиям в Вашингтоне, сообщает Новини.LIVE.

Украинский F-16 впервые сбил российский истребитель

Во время заседания старший сенатор США от Демократической партии Ричард Дурбин поинтересовался , какое влияние на Украину может оказать возможное прекращение финансирования систем противовоздушной обороны на три года. Отвечая на этот вопрос, Кейн подчеркнул, что Украина при поддержке партнеров существенно нарастила собственные оборонные возможности — от средств противовоздушной обороны до возможностей ведения воздушного боя.

"Господин сенатор, я хочу подчеркнуть, что невероятная работа, которую выполняет украинская промышленная база, заключается в расширении собственных возможностей. Это варьируется от их возможностей "земля-воздух" до возможностей "воздух-воздух", — отметил Кейн.

В качестве примера развития украинских возможностей в сфере воздушного боя генерал привел недавний бой с участием истребителя F-16. По словам Кейна, именно тогда украинские военные впервые сбили российский истребитель в воздушном поединке.

Читайте также:

В то же время он подчеркнул, что за последние несколько лет Украина значительно укрепила свою эшелонированную систему обороны благодаря поддержке международных партнеров.

"Недавно мы стали свидетелями первого воздушного боя, в котором украинский F-16 сбил российский истребитель. За последние несколько лет, благодаря поддержке многих партнеров, Украина значительно укрепила свою эшелонированную систему обороны", — подчеркнул генерал США Дэн Кейн.

Отдельно председатель Объединенного комитета начальников штабов США подчеркнул, что Украина существенно нарастила способность развивать многослойную систему обороны. По его словам, этого удалось достичь прежде всего благодаря поддержке союзников:

"Поэтому я думаю, что их способность масштабировать многослойную оборону прошла долгий путь за последние несколько лет благодаря помощи многих".

Таким образом, генерал ВС США связал первый успешный воздушный бой украинского F-16 с системным развитием оборонного потенциала Украины и поддержкой международных партнеров.

Новини.LIVE сообщали, что Воздушные силы ВСУ сообщили об уничтожении российского многоцелевого истребителя Су-35 на восточном направлении 8 июля. Сначала военные сообщили о поражении очередной воздушной цели, а впоследствии уточнили, что речь идет именно о Су-35.

Новини.LIVE также писали, что 9 июля в Третьем армейском корпусе обнародовали кадры поражённого российского истребителя Су-35. По словам военных, он тлел в зоне ответственности подразделения.

истребитель F-16 Воздушные Силы ВСУ
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации