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Главная Новости дня В ВСУ продемонстрировали последствия поражения российского истребителя Су-35

В ВСУ продемонстрировали последствия поражения российского истребителя Су-35

Ua ru
Дата публикации 9 июля 2026 10:11
Третий армейский корпус опубликовал кадры подбитого российского Су-35
Поврежденный Су-35. Фото: скриншот из видео

В Третьем армейском корпусе заявили о поражении российского истребителя Су-35. Военные обнародовали кадры самолета, который, по их словам, горит в зоне ответственности подразделения.

Об этом сообщили в пресс-службе Третьего армейского корпуса, передает Новини.LIVE.

Поражение российского истребителя Су-35

"Российский истребитель Су-35 тлеет в зоне ответственности Третьего армейского корпуса", — говорится в сообщении военных.

В корпусе не уточнили обстоятельства поражения самолета и не сообщили, каким именно средством была уничтожена воздушная цель.

Су-35 — это российский многоцелевой истребитель поколения "4++", который РФ активно использует для выполнения боевых задач в ходе войны против Украины.

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Новини.LIVE сообщали, что 8 июля украинские силы нанесли серию дальнобойных ударов по нефтеперерабатывающим предприятиям и другим стратегическим объектам на территории четырех регионов России. Расстояние до самой удаленной цели от линии фронта составляло около 1500 километров.

Новини.LIVE писали, что в Белгороде в ночь на 7 июля раздалась серия мощных взрывов. По предварительной информации, был поражён линейный производственный участок магистральных газопроводов, из-за чего часть города осталась без электроснабжения и воды.

ВСУ истребитель Третья штурмова бригада
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
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