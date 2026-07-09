Третій армійський корпус показав кадри ураженого російського Су-35

Уражений Су-35. Фото: скріншот із відео

У Третьому армійському корпусі заявили про ураження російського винищувача Су-35. Військові оприлюднили кадри літака, який, за їхніми словами, тліє у смузі відповідальності підрозділу.

Про це повідомили у пресслужбі Третього армійського корпусу, передає Новини.LIVE.

Ураження російського винищувача Су-35

"Російський винищувач Су-35 тліє у смузі відповідальності Третього армійського корпусу", — йдеться у повідомленні військових.

У корпусі не уточнили обставини ураження літака та не повідомили, яким саме засобом було знищено повітряну ціль.

Су-35 — це російський багатоцільовий винищувач покоління "4++", який РФ активно використовує для виконання бойових завдань під час війни проти України.

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