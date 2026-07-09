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Головна Новини дня У ЗСУ показали наслідки ураження російського винищувача Су-35

У ЗСУ показали наслідки ураження російського винищувача Су-35

Ua ru
Дата публікації: 9 липня 2026 10:11
Третій армійський корпус показав кадри ураженого російського Су-35
Уражений Су-35. Фото: скріншот із відео

У Третьому армійському корпусі заявили про ураження російського винищувача Су-35. Військові оприлюднили кадри літака, який, за їхніми словами, тліє у смузі відповідальності підрозділу.

Про це повідомили у пресслужбі Третього армійського корпусу, передає Новини.LIVE.

Ураження російського винищувача Су-35

"Російський винищувач Су-35 тліє у смузі відповідальності Третього армійського корпусу", — йдеться у повідомленні військових.

У корпусі не уточнили обставини ураження літака та не повідомили, яким саме засобом було знищено повітряну ціль.

Су-35 — це російський багатоцільовий винищувач покоління "4++", який РФ активно використовує для виконання бойових завдань під час війни проти України.

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Новини.LIVE інформували, що українські сили 8 липня здійснили серію далекобійних ударів по нафтопереробних підприємствах та інших стратегічних об’єктах на території чотирьох регіонів Росії. Відстань до найдальшої цілі від лінії фронту становила близько 1500 кілометрів.

Новини.LIVE писали, що у Бєлгороді в ніч проти 7 липня пролунала серія потужних вибухів. За попередньою інформацією, було уражено лінійне виробниче управління магістральних газопроводів, через що частина міста залишилася без електропостачання та води.

ЗСУ винищувач Третя штурмова бригада
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна
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