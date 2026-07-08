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Головна Новини дня Україна завдала ударів по чотирьох регіонах РФ: Зеленський назвав цілі

Україна завдала ударів по чотирьох регіонах РФ: Зеленський назвав цілі

Ua ru
Дата публікації: 8 липня 2026 12:49
Удари по РФ — Зеленський заявив про ураження чотирьох регіонів
Володимир Зеленський. Фото: Michael Kappeler/Pool via REUTERS

Українські військові 8 липня завдали далекобійних ударів по нафтопереробних заводах та інших об'єктах у чотирьох регіонах РФ. Найбільша відстань від лінії фронту до цілі — 1500 кілометрів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Президента України Володимира Зеленського. 

Ураження об'єктів в Росії 8 липня

Зеленський розповів, що сьогодні далекобійні санкції України досягли Саратовського регіону, Татарстану та Башкортостану. За його словами, відстань від лінії фронту близько 800, 1400 і 1500 кілометрів відповідно. Крім того, українські військові досягли цілі у Воронезькому регіоні, що близько за 300 кілометрів від нашого кордону

Так, відомо, що уражено Саратовський нафтопереробний завод, а також НПЗ у Татарстані. Президент подякував за влучність воїнам СБС і ССО ЗСУ, СБУ та українським розвідкам.

"Україна цілком справедливо відповідає Росії на її удари по нашій країні та на затягування війни. Росіяни повинні відчувати, що їхня держава веде цю війну. Дякую всім, хто допомагає захищати Україну!" — наголосив глава держави. 

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Як писали Новини.LIVE, 6 липня ССО України атакували Омський НПЗ за 2500 кілометрів від кордону. Він був останнім із 11 найбільших виробників бензину в РФ, який досі не зазнавав уражень. Після влучання спалахнула гігантська пожежа. 

Тієї ж ночі безпілотники вдарили по НПЗ "Славнефть-ЯНОС" у російському місті Ярославль. Він офіційно входить до п'ятірки найбільших паливних підприємств на території РФ. Підприємство щороку переробляє близько 15 мільйонів тонн нафти.

Володимир Зеленський НПЗ удари по РФ
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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