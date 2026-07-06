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Безпілотники вдарили по одному з найбільших НПЗ Росії

Ua ru
Дата публікації: 6 липня 2026 08:20
Дрони уразили стратегічний НПЗ у Ярославлі
Пожежа на ярославському НПЗ. Фото: росЗМІ

Група безпілотників в ніч проти 6 липня атакувала великий нафтопереробний завод "Славнефть-ЯНОС" у російському місті Ярославль. Внаслідок точних влучань на території стратегічного підприємства спалахнула потужна пожежа. Місцеві мешканці зафіксували серію гучних вибухів та тривалу детонацію, які тривали протягом кількох хвилин поспіль.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на публікацію свідків у ТГ-каналах.

Значення атакованого об'єкта для РФ

Очевидці масово поширюють у соціальних мережах кадри з місця події, де видно густий дим над промисловою зоною міста.

Безпілотники вдарили по одному з найбільших НПЗ Росії - фото 1
У Ярославлі атакований НПЗ. Фото: Exienova​

Ново-Ярославський нафтопереробний завод офіційно входить до п'ятірки найбільших паливних підприємств на території країни-агресора. Зокрема, підприємство щороку переробляє близько 15 мільйонів тонн нафти.

Безпілотники вдарили по одному з найбільших НПЗ Росії - фото 2
Наслідки ударів по НПЗ. Фото: ТГ-канал Exienova

Що відомо про НПЗ у Ярославлі

Цей промисловий гігант є ключовим активом компанії "НГК Славнефть", причому майже всі акції порівну розділені між державними корпораціями "Роснефть" та "Газпром".

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Як повідомляли Новини.LIVE раніше, цей НПЗ атакуєтся не вперше. Навесні після аналогічного нічного нальоту БПЛА в Ярославлі тривалий час палали паливні цистерни та резервуари. Тоді через масштабне задимлення та небезпеку вибухів місцева влада була змушена на кілька годин повністю заблокувати автомобільний виїзд у бік Москви.

Також Новини.LIVE писали, що далекобійні удари по російських паливних об'єктах уже призвели до серйозних наслідків усередині країни-агресора. Навіть російський диктатор Володимир Путін був змушений офіційно визнати паливну кризу у РФ.  

НПЗ дрони удари по РФ
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
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