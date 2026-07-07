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Главная Новости дня В Белгороде раздались мощные взрывы: произошел блэкаут и крупный пожар

В Белгороде раздались мощные взрывы: произошел блэкаут и крупный пожар

Ua ru
Дата публикации 7 июля 2026 08:11
Взрывы в Белгороде 7 июля: пострадал газотранспортный объект, в городе нет света и воды
Пожар в Белгороде. Фото: социальные сети

В Белгороде в ночь на 7 июля раздались мощные взрывы. Известно о повреждении линейного производственного управления магистральных газопроводов. Город остался без света и воды.

Об этом сообщают российские СМИ, передает Новини.LIVE.

Взрывы в Белгороде 7 июля

И.о. губернатора Белгорода Александр Шуваев сообщил, что город и Белгородский округ подверглись ракетной атаке. По его словам, большая часть снарядов якобы была сбита, но есть попадания. Кроме того, в селе Беловское трое человек получили ранения.

Пожежа в Бєлгороді 7 липня
Пожар в Белгороде в результате атаки 7 июля. Фото: t.me/exilenova_plus

"В Белгороде на одном из объектов произошло возгорание, пожарные расчеты занимаются его ликвидацией. Снова повреждена энергетическая инфраструктура, поэтому в отдельных районах Белгорода и нескольких муниципалитетах наблюдаются перебои с электро- и водоснабжением", — заявил Шуваев.

Обстріл Бєлгорода 7 липня
Пожар в Белгородском линейном производственном управлении магистральных газопроводов. Фото: t.me/exilenova_plus

Впоследствии стало известно, что одним из атакованных объектов является Белгородское линейное производственное управление магистральных газопроводов, где произошёл масштабный пожар. Речь идет о филиале ООО "Газпром трансгаз Москва", входящем в структуру ПАО "Газпром".

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Пожар в Белгороде. Фото: t.me/exilenova_plus

Ключевая функция подразделения заключается в обслуживании объектов магистральной газотранспортной системы в пределах Белгородской области и обеспечении стабильной и бесперебойной подачи природного газа потребителям региона.

Бєлгород без світла 7 липня
Отключение света в Белгороде. Фото: соцсети

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Генштаб ВСУ, украинские силы нанесли результативный удар по Омскому нефтеперерабатывающему заводу — последнему из одиннадцати ключевых производителей автомобильного топлива в России. В результате попадания на предприятии вспыхнул масштабный пожар.

Кроме того, Силы обороны Украины нанесли удары по объектам противника на временно оккупированных территориях и в России. В частности, удалось поразить НПЗ и пункт дислокации ракетной бригады.

война Россия Белгород
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
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