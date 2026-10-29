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Главная Новости дня Буданов призвал отвечать России на террор мирных жителей

Буданов призвал отвечать России на террор мирных жителей

Ua ru
29 октября 2026 17:31
Буданов отреагировал на массированные удары РФ по Украине и призвал партнеров к решительному ответу facebook.com/kyrylo.budanov.official
Руководитель ОП Кирилл Буданов. Фото: facebook.com/kyrylo.budanov.official

Глава Офиса Президента Кирилл Буданов отреагировал на массированные российские удары по Украине в четверг, 29 октября. По его словам, сегодня страна-террористка в очередной раз показала, как на самом деле относится к завершению войны и поиску мира.

Об этом Кирилл Буданов сообщил в соцсетях, передает Новини.LIVE.

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Реакция Буданова на российские удары по Украине 29 октября

Буданов отметил, что демонстративные массовые убийства мирных жителей прямо на улицах и в жилых домах в течение одного дня сразу в нескольких городах Украины показывают, какими являются российские "аргументы" в переговорах.

"Украина и весь свободный мир должны ответить на это реальной силой. За каждую жертву в Украине должны гореть российские объекты ВПК, должна уничтожаться сама способность Москвы осуществлять агрессию. Только военная сила Украины и ее партнеров может остановить ежедневную гибель людей от бомб, дронов и ракет в центре Европы", — заявил он.

Глава ОП призвал партнеров Украины достойно ответить агрессору на ежедневный террор.

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По словам Буданова, дальнобойное оружие и эффективные средства противовоздушной обороны — это то, что реально приблизит мир.

"Только вместе мы можем остановить российское зло", — добавил глава ОП.

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Пост Буданова. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE, 29 октября российские оккупанты нанесли удар FPV-дроном по автобусу в Запорожье, в результате чего ранения получили четыре человека.

Также сегодня враг нанес удар дроном по железнодорожному вокзалу в Днепре, в результате чего есть погибшие и раненые. Президент Владимир Зеленский отреагировал и показал последствия.

Кроме того, сегодня Россия атаковала центр Чернигова и убила двух 15-летних девушек, также есть раненые. Днем противник нанес удар и по многоэтажному дому в Кременчуге на Полтавщине, в результате чего есть погибшие и раненые.

война Украина обстрелы Кирилл Буданов Россия
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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