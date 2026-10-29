Керівник ОП Кирило Буданов. Фото: facebook.com/kyrylo.budanov.official

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов відреагував на масовані російські удари по Україні у четвер, 29 жовтня. За його словами, сьогодні країна-терористка вкотре показала, як насправді ставиться до завершення війни та пошуку миру.

Про це Кирило Буданов повідомив у соцмережах, передає Новини.LIVE.

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Реакція Буданова на російські удари по Україні 29 жовтня

Буданов зауважив, що демонстративні масові вбивства цивільних просто на вулицях і в житлових будинках протягом одного дня відразу в декількох містах України показують, що такими є російські "аргументи" в переговорах.

"Україна та весь вільний світ мають відповіcти на це реальною силою. За кожну жертву в Україні мають горіти російські обʼєкти ВПК, знищуватися сама спроможність Москви здійснювати агресію. Лише військова сила України і партнерів може зупинити щоденну загибель людей від бомб, дронів та ракет у центрі Європи", — заявив він.

Керівник ОП закликав партнерів України гідно відповісти агресору на щоденний терор.

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За словами Буданова, далекобійна зброя та ефективні засоби протиповітряної оборони — це те, що реально наблизить мир.

"Лише разом ми можемо спинити російське зло", — додав керівник ОП.

Допис Буданова. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE, 29 жовтня російські окупанти вдарили FPV-дроном по автобусу в Запоріжжі, внаслідок чого поранення отримали четверо людей.

Також сьогодні ворог завдав удару дроном по залізничному вокзалі в Дніпрі, внаслідок чого є загиблі та поранені. Президент Володимир Зеленський відреагував та показав наслідки.

Крім того, сьогодні Росія атакувала центр Чернігова та вбила двох 15-річних дівчат, також є поранені. Вдень противник вдарив і по багатоповерхівці в Кременчуці на Полтавщині, внаслідок чого є загиблі і поранені.