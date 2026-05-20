Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов.

Руководитель ОП Кирилл Буданов остается одним из главных врагов российского государства и является приоритетной целью для спецслужб РФ. Об этом заявил руководитель Чеченской республики Ичкерия в изгнании Ахмед Закаев, комментируя слова Буданова о попытках его ликвидации российскими спецслужбами.

В интервью каналу "Фабрика новостей" Закаев напомнил, что еще с 2000 года в России были приняты законы, которые позволяют проводить ликвидацию так называемых "врагов государства" за пределами РФ.

"Буданов в этом смысле не исключение. Он остается в списках врагов российского государства", — отметил Закаев.

По его словам, Буданов прекрасно осознает уровень угрозы, поскольку является не только нынешним руководителем ОП и бывшим главным разведчиком страны, но и символом украинского сопротивления для Кремля.

"Буданов — грамотный, умный человек. Независимо от того, какую должность он занимает, он остается патриотом Украины и является легитимной целью для российских спецслужб", — заявил Закаев.

Кроме того, Закаев поддержал позицию Кирилла Буданова относительно недопустимости капитуляции Украины перед Россией.

Новини.LIVE информировали, что недавно Кирилл Буданов заявил, что российские войска более года безуспешно пытаются захватить Степногорск в Запорожской области, неся значительные потери. Он отметил, что оккупанты продолжают бросать на это направление большие ресурсы.

Новини.LIVE также сообщали, что Буданов отмечал, что все причастные к российским военным преступлениям против украинцев будут привлечены к ответственности. По его словам, тирания всегда завершается массовыми преступлениями, и современная Россия продолжает эту практику насилия. В то же время Буданов подчеркнул, что Украина уже способна оказывать сопротивление и не является беззащитной перед агрессией.