Головна Новини дня Буданов лишається ворогом №1 для Росії: лідер Ічкерії

Дата публікації: 20 травня 2026 09:50
Керівник Офісу президента України Кирило Буданов. Фото: Буданов/Facebook

Керівник ОП Кирило Буданов залишається одним із головних ворогів російської держави та є пріоритетною ціллю для спецслужб РФ. Про це заявив керівник Чеченської республіки Ічкерія у вигнанні Ахмед Закаєв, коментуючи слова Буданова про спроби його ліквідації російськими спецслужбами.

Буданов лишається головним ворогом для РФ

В інтерв’ю каналу "Фабрика новин" Закаєв нагадав, що ще з 2000 року в Росії були ухвалені закони, які дозволяють проводити ліквідацію так званих "ворогів держави" за межами РФ.

"Буданов у цьому сенсі не виключення. Він залишається у списках ворогів російської держави", — зазначив Закаєв.

За його словами, Буданов чудово усвідомлює рівень загрози, оскільки є не лише нинішнім керівником ОП та колишнім головним розвідником країни, а й символом українського спротиву для Кремля.

"Буданов — грамотна, розумна людина. Незалежно від того, яку посаду він займає, він залишається патріотом України і є легітимною ціллю для російських спецслужб", — заявив Закаєв.

Крім того, Закаєв підтримав позицію Кирила Буданова щодо недопустимості капітуляції України перед Росією.

Новини.LIVE інформували, що нещодавно Кирило Буданов заявив, що російські війська понад рік безуспішно намагаються захопити Степногірськ у Запорізькій області, зазнаючи значних втрат. Він зауважив, що окупанти продовжують кидати на цей напрям великі ресурси.

Новини.LIVE також повідомляли, що Буданов наголошував на тому, що всі причетні до російських воєнних злочинів проти українців будуть притягнуті до відповідальності. За його словами, тиранія завжди завершується масовими злочинами, і сучасна Росія продовжує цю практику насильства. Водночас Буданов підкреслив, що Україна вже здатна чинити спротив і не є беззахисною перед агресією.

Офіс президента Кирило Буданов Росія
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
