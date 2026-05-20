Буданов лишається ворогом №1 для Росії: лідер Ічкерії

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов.

Керівник ОП Кирило Буданов залишається одним із головних ворогів російської держави та є пріоритетною ціллю для спецслужб РФ. Про це заявив керівник Чеченської республіки Ічкерія у вигнанні Ахмед Закаєв, коментуючи слова Буданова про спроби його ліквідації російськими спецслужбами.

В інтерв’ю каналу "Фабрика новин" Закаєв нагадав, що ще з 2000 року в Росії були ухвалені закони, які дозволяють проводити ліквідацію так званих "ворогів держави" за межами РФ.

"Буданов у цьому сенсі не виключення. Він залишається у списках ворогів російської держави", — зазначив Закаєв.

За його словами, Буданов чудово усвідомлює рівень загрози, оскільки є не лише нинішнім керівником ОП та колишнім головним розвідником країни, а й символом українського спротиву для Кремля.

"Буданов — грамотна, розумна людина. Незалежно від того, яку посаду він займає, він залишається патріотом України і є легітимною ціллю для російських спецслужб", — заявив Закаєв.

Крім того, Закаєв підтримав позицію Кирила Буданова щодо недопустимості капітуляції України перед Росією.

