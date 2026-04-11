Главная Новости дня Буданов: доходы РФ от нефти больше, чем потери от ударов ВСУ

Буданов: доходы РФ от нефти больше, чем потери от ударов ВСУ

Ua ru
Дата публикации 11 апреля 2026 21:29
Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов. Фото: Юрий Шипляк/пресс-служба Закарпатской ОВА

Потери России от украинских ударов по энергетической инфраструктуре пока не превышают ее доходы от роста цен на нефть, заявил руководитель Офиса президента Кирилл Буданов. По его словам, РФ также получила дополнительную выгоду из-за подорожания нефти и частичного ослабления санкций. В то же время украинские удары имеют влияние, но не способны полностью нивелировать российские прибыли.

Об этом Кирилл Буданов сказал в интервью журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец и изданию "Укринформ".

Буданов о влиянии ударов ВСУ на доходы РФ

Кирилл Буданов объяснил, что война на Ближнем Востоке косвенно сыграла России на пользу. По его словам, ключевым фактором стал резкий скачок цен на нефть, который существенно увеличил российские доходы.

Также он отметил, что определенные юридические послабления в санкционном давлении дали России дополнительный оптимизм.

Комментируя влияние украинских ударов по нефтегазовой инфраструктуре РФ, Буданов подчеркнул, что они не могут сравниться с эффектом от роста цен на нефть, но все же наносят ощутимый ущерб отрасли.

Читайте также:

Отдельно он подчеркнул, что Украина не планирует останавливать такие удары, пока идет война.

По его словам, они остаются частью давления на российскую экономику, хотя и не являются решающим фактором в структуре доходов РФ.

Новини.LIVE информировали, что недавно Буданов заявлял, что Украина продолжит наносить удары по энергетической инфраструктуре России. По его словам, несмотря на позицию отдельных международных партнеров, приоритетом остается защита национальных интересов и противодействие агрессии. Он подчеркнул, что такие действия являются составляющей войны и ответом на угрозы со стороны РФ.

Также Новини.LIVE сообщали, что Буданов отмечал, что Третья мировая война фактически уже идет и началась именно в Украине. По его словам, войну, которая происходит сейчас, нельзя считать локальным конфликтом. Он также отметил, что спрогнозировать ее завершение пока невозможно.

Кирилл Буданов Россия Силы обороны Украины
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
