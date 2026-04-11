Буданов: прибутки РФ від нафти більші за втрати від ударів ЗСУ

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов. Фото: Юрій Шипляк/пресслужба Закарпатської ОВА

Втрати Росії від українських ударів по енергетичній інфраструктурі поки що не перевищують її доходи від зростання цін на нафту, заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов. За його словами, РФ також отримала додаткову вигоду через подорожчання нафти та часткове послаблення санкцій. Водночас українські удари мають вплив, але не здатні повністю нівелювати російські прибутки.

Про це Кирило Буданов сказав в інтерв’ю журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець та виданню "Укрінформ".

Буданов про вплив ударів ЗСУ на прибутки РФ

Кирило Буданов пояснив, що війна на Близькому Сході опосередковано зіграла Росії на користь. За його словами, ключовим фактором став різкий стрибок цін на нафту, який суттєво збільшив російські доходи.

Також він зазначив, що певні юридичні послаблення у санкційному тиску дали Росії додатковий оптимізм.

Коментуючи вплив українських ударів по нафтогазовій інфраструктурі РФ, Буданов підкреслив, що вони не можуть зрівнятися з ефектом від зростання цін на нафту, але все ж завдають відчутної шкоди галузі.

Окремо він наголосив, що Україна не планує зупиняти такі удари, поки триває війна.

За його словами, вони залишаються частиною тиску на російську економіку, хоча й не є вирішальним фактором у структурі доходів РФ.

Новини.LIVE інформували, що нещодавно Буданов заявляв, що Україна продовжить завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі Росії. За його словами, попри позицію окремих міжнародних партнерів, пріоритетом залишається захист національних інтересів і протидія агресії. Він наголосив, що такі дії є складовою війни та відповіддю на загрози з боку РФ.

Також Новини.LIVE повідомляли, що Буданов наголошував, що Третя світова війна фактично вже триває і почалася саме в Україні. За його словами, війну, яка відбувається зараз, не можна вважати локальним конфліктом. Він також зазначив, що спрогнозувати її завершення наразі неможливо.