Заседание Рамштайна — Белый дом до сих пор не принял решение

Заседание в формате "Рамштайн". Фото: ОП

Заседание в формате "Рамштайн", которое должно было состояться 12 октября, было перенесено. Администрация США работает над возможностью проведения встречи Контактной группы по обороне Украины, но конкретных дат до сих пор нет.

Об этом сообщила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер в Вашингтоне, пишет Укринформ.

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Администрация США продолжает работать над организацией отложенного визита Президента США Джо Байдена в Германию, а также над возможностью проведения встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн", которая должна была состояться 12 октября.

"Мы пытаемся проработать это, все детали, для президента важно это осуществить", — заявила Жан-Пьер.

Относительно уровня проведения заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины, пресс-секретарь Белого дома не предоставила конкретной информации, отметив, что вопрос пока отложен.

Напомним, встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн", которая должна была состояться 12 октября в Германии, перенесена.

Это связано с тем, что накануне Президент США Джо Байден отложил свою поездку в Германию в связи с тем, что должен был уделить максимум внимания угрожающим его стране стихийным бедствиям.

Вслед за Байденом свой визит в Берлин также отменил госсекретарь США Энтони Блинкен. Причина осталась той же — ураган "Милтон".