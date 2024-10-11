Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Білий дім працює над новою датою для зустрічі у форматі "Рамштайн" arrow

Білий дім працює над новою датою для зустрічі у форматі "Рамштайн"

11 жовтня 2024 09:11
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Засідання Рамштайну — Білий дім досі не ухвалив рішення
Засідання у форматі "Рамштайн". Фото: ОП
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

Засідання у форматі "Рамштайн", яке мало відбутися 12 жовтня, було перенесено. Адміністрація США працює над можливістю проведення зустрічі Контактної групи з питань оборони України, але конкретних дат досі немає.

Про це повідомила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр у Вашингтоні, пише Укрінформ.

Читайте також:

Білий дім ще не ухвалив рішення щодо засідання "Рамштайну"

Адміністрація США продовжує працювати над організацією відкладеного візиту Президента США Джо Байдена до Німеччини, а також над можливістю проведення зустрічі Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", яка мала відбутися 12 жовтня.

"Ми намагаємося опрацювати це, усі деталі, для президента важливо це здійснити", — заявила Жан-П’єр.

Щодо рівня проведення засідання Контактної групи з питань оборони України, речниця Білого дому не надала конкретної інформації, зазначивши, що питання поки відкладене.

Нагадаємо, зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", яка мала відбутися 12 жовтня у Німеччині, перенесено. 

Це пов'язано з тим, що напередодні Президент США Джо Байден відклав свою поїздку до Німеччини через те, що мав приділити максимум уваги стихійним лихам, які загрожують його країні.

Слідом за Байденом свій візит до Берліна також скасував держсекретар США Ентоні Блінкен. Причина залишилася тією ж — ураган "Мілтон".

Джо Байден США Німеччина Україна Білий дім Рамштайн

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

10:15 Ребров здивував заявкою збірної України на матч із Грузією — хто не вийде на поле

10:13 Понад 30 постраждалих та загиблі — у ДСНС показали наслідки ДТП біля Львова

10:06 Робота у Німеччині — у кого річна зарплата перевищує 100 тис. євро

09:57 Білорусь в обхід санкцій постачала в Україну міндобрива через Росію та Болгарію

09:56 Дівчата кричали з вікон — очевидці про наслідки нічної атаки на Одещину, фото

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

09:51 Світовий банк створить посередницький фонд для фінансування України

09:34 Без світла до вечора — кому з одеситів треба готувати повербанки

09:29 Розчарую тих, хто чекає миру — військовий пояснив, чому Росія не зупиниться

09:28 Розкрав мільйони на ремонті львівських лікарень — як суд покарав підприємця

09:16 Російський удар по Одещині — загинули люди, пошкоджений будинок, фото

10:15 Ребров здивував заявкою збірної України на матч із Грузією — хто не вийде на поле

10:13 Понад 30 постраждалих та загиблі — у ДСНС показали наслідки ДТП біля Львова

10:06 Робота у Німеччині — у кого річна зарплата перевищує 100 тис. євро

09:57 Білорусь в обхід санкцій постачала в Україну міндобрива через Росію та Болгарію

09:56 Дівчата кричали з вікон — очевидці про наслідки нічної атаки на Одещину, фото

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

09:51 Світовий банк створить посередницький фонд для фінансування України

09:34 Без світла до вечора — кому з одеситів треба готувати повербанки

09:29 Розчарую тих, хто чекає миру — військовий пояснив, чому Росія не зупиниться

09:28 Розкрав мільйони на ремонті львівських лікарень — як суд покарав підприємця

09:16 Російський удар по Одещині — загинули люди, пошкоджений будинок, фото

Ексклюзив

18:43 Полуниця буде до Нового року — чим багатий асортимент на "Привозі"

9 жовтня 2024

18:39 Бізнес на ухилянтах — одесити розповіли, що робити з медиками-корупціонерами

06:40 Ціни на мідь у жовтні — скільки в Україні коштує 1 кг кольорових металів

06:11 Знайдені списки ухилянтів — що загрожує тим, хто платив лікарям за діагнози

8 жовтня 2024

06:40 Скільки коштує брухт в Україні — ціни на чормет у жовтні

06:30 Зростання вартості зернових продовжується — скільки коштує соняшник у жовтні

Ексклюзив

06:22 Трамп повернувся у Батлер — як це було та що думають його виборці про Україну

7 жовтня 2024

14:32 Ми маємо бути почуті — одесити знову вийшли на мітинг проти зносу Пушкіна

5 жовтня 2024

06:42 Тарифи на воду по регіонах України — як можуть зрости ціни на комунальні послуги

06:40 В Україні ростуть ціни на алюміній — вартість кольорових металів у жовтні

Text

08:00 Підвищення податків та чи зайшли війська КНДР в Україну — ефір Ранок.LIVE

10 жовтня 2024
Text

21:41 Нардеп Волинець пропонує підвищити мінімальну зарплату у бюджеті-2025

Text

19:52 Камельчук пояснив, чи скасують підвищення податків після завершення війни

Text

18:53 Нардеп пояснив, чому важливо ремонтувати дороги у прифронтовій зоні

Text

17:50 План перемоги Зеленського та моторошний ураган у США — ефір Вечір.LIVE

Text

16:07 Гончаренко пояснив, чому Україна залучає до лав ЗСУ офіцерів-іноземців

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

Text

15:18 Після повітряної тривоги депутати не повернулися на засідання ВР, — Гончаренко

Text

13:00 Заява Зеленського про кінець війни та Угорщина проти України — ефір День.LIVE

Text

12:58 Депутата пояснив, у чому проблема мобілізації чоловіків від 18 до 25 років

Text

10:20 Що впливає на покарання за СЗЧ — коментар військового юриста

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:29 Мобілізація чоловіків віком 50+ — що змінилося у жовтні

8 жовтня 2024

10:32 Зарплати військових знизяться у жовтні — чому і на скільки

7 жовтня 2024

07:50 Як помер Майкл Джексон — новий погляд після скандалу з P. Diddy

1 жовтня 2024

00:03 НАБУ оголосило в розшук проректора харківського вишу — що накоїв

30 вересня 2024
Новина з відео

21:33 Виїзд чоловіків старше 50 років за кордон — чи зміняться правила

5 жовтня 2024

22:32 У Києві чутно вибухи — Кличко повідомив деталі

27 вересня 2024

20:40 Помиляються 55% водіїв — хто кого має пропустити на перехресті

9 жовтня 2024

11:03 З доплатами та преміями — стало відомо, скільки Садовий заробив за вересень

3 жовтня 2024
Новина з відео

12:49 Через три роки після смерті — на могилі Чапкіса встановили памʼятник

27 вересня 2024

20:36У Києві невідомі у балаклавах захопили ТРЦ Sky Moll