Засідання Рамштайну — Білий дім досі не ухвалив рішення

Засідання у форматі "Рамштайн". Фото: ОП

Засідання у форматі "Рамштайн", яке мало відбутися 12 жовтня, було перенесено. Адміністрація США працює над можливістю проведення зустрічі Контактної групи з питань оборони України, але конкретних дат досі немає.

Про це повідомила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр у Вашингтоні, пише Укрінформ.

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Адміністрація США продовжує працювати над організацією відкладеного візиту Президента США Джо Байдена до Німеччини, а також над можливістю проведення зустрічі Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", яка мала відбутися 12 жовтня.

"Ми намагаємося опрацювати це, усі деталі, для президента важливо це здійснити", — заявила Жан-П’єр.

Щодо рівня проведення засідання Контактної групи з питань оборони України, речниця Білого дому не надала конкретної інформації, зазначивши, що питання поки відкладене.

Нагадаємо, зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", яка мала відбутися 12 жовтня у Німеччині, перенесено.

Це пов'язано з тим, що напередодні Президент США Джо Байден відклав свою поїздку до Німеччини через те, що мав приділити максимум уваги стихійним лихам, які загрожують його країні.

Слідом за Байденом свій візит до Берліна також скасував держсекретар США Ентоні Блінкен. Причина залишилася тією ж — ураган "Мілтон".