Трамп распространил теорию заговора об убийстве Байдена и подмене клоном

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Leah Millis

Президент Дональд Трамп в очередной раз оказался в центре скандала, после того как в субботу, 31 мая, вечером поделился в соцсети Truth Social публикацией с безосновательной теорией заговора. В посте утверждалось, что Джо Байдена якобы убили в 2020 году, а на его место поставили "клона" или "робота".

Об этом сообщает NBC News.

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Дональд Трамп репостнул в Truth Social сообщение анонимного пользователя с аудиторией чуть более 5 тысяч подписчиков, где были абсурдные утверждения о замене Байдена двойниками и "бездуховными робототехническими существами". Никаких других объяснений или комментариев относительно сообщения Дональд Трампине добавил.

Журналисты NBC News сообщили, что Белый дом пока не прокомментировал ситуацию и не ответил на запросы СМИ относительно того, почему Трамп распространил подобное заявление и действительно ли он верит в такие теории.

Это не впервые, когда Трамп транслирует или подкрепляет дезинформацию. В течение лет он неоднократно высказывал безосновательные заявления, в частности о собственной "победе" на выборах 2020 года. Также он ранее заявлял, что Барак Обама не родился в США, а во время текущей предвыборной кампании высказывал расистские упреки в отношении гаитянских иммигрантов, утверждая, что те "едят домашних животных".

Интересно, что чиновники из окружения Дональда Трампа тоже неоднократно распространяли ложную информацию. В частности, экс-министр здравоохранения Роберт Ф. Кеннеди-младший поддерживал давно опровергнутую теорию о связи между вакцинами и аутизмом, а высокопоставленные чиновники из ФБР говорили о существовании "глубинного государства", которое якобы используется администрацией Байдена для борьбы с Трампом.

Напомним, недавно Дональд Трамп резко высказался в сторону российского президента Владимира Путина.

Добавим, что Дональд Трамп комментировал диагноз Джо Байдена и ранее. Он заявил, что экс-президента США могли плохо обследовать, а в медиа вообще появились обвинения, что жена Джилл Байден "не досмотрела" мужа.

Впоследствии все слухи опровергли — Байден заявил, что не знал о своем диагнозе вплоть до момента объявления врачами.