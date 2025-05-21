Байдену діагностували рак — він не знав про хворобу раніше

Експрезидент США Джо Байден. Фото: REUTERS

Колишньому президенту США Джо Байдену діагностували рак, однак він не знав про свій діагноз до минулого тижня. Раніше у соцмережах ширилися чутки, що інформацію про хворобу ексглави Білого дому приховували.

Про це повідомляє NYT.

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Байдену діагностували рак

Речник Байдена Кріс Мігер розповів, що в ексглави Білого дому виявили рак простати четвертої стадії лише минулого тижня. Він проходив тест на простат-специфічний антиген ще у 2014 році, коли колишньому президенту було 72 роки. Зараз йому — 82. Крім того, до недавнього часу у Байдена не діагностували цієї хвороби.

Чому перевірки не проводили під час президентства — не відповіли ані Мігер, ані особистий лікар Байдена. Водночас видання нагадало, що зазвичай лікарі рекомендують не робити чоловікам старше 70 років скринінг на ПСА.

Однак зараз Байдену вже 82 роки і діагноз йому поставили на пізній стадії, коли рак поширився на кістки і лікуванню це не піддається.

Що передувало

Нагадаємо, 19 травня ЗМІ повідомили, що Джо Байдену діагностували агресивну форму раку передміхурової залози. На це відреагував чинний президент США Дональд Трамп.

Незадовго Байден підтвердив свій діагноз та подякував всім, хто підтримує його у боротьбі зі хворобою.

Водночас у США звинувачують дружину Байдена у нехтуванні його здоров’ям. Її пропонують притягнути до відповідальності за "жорстоке поводження з літніми людьми".