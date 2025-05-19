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Байден вперше прокоментував новину про захворювання на рак

19 травня 2025 15:30
Євгенія Брюховецька - редактор
У Байдена виявили рак — експрезидент подякував за підтримку
Колишній президент США Джо Байден. Фото: Instagram/Joe Biden
Євгенія Брюховецька - редактор

Колишній президент США Джо Байден захворів на рак простати, який дав метастази у кістки. Він подякував всім, хто підтримує його у боротьбі зі хворобою.

Про це Байден написав в Instagram у понеділок, 19 травня.

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"Рак торкається кожного з нас. Як і багато хто з вас, ми з Джилл зрозуміли, що найсильнішими ми стаємо у зламаних місцях", — йдеться у дописі.

Байден подякував всім, хто його підіймає любов'ю та підтримкою.

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Скриншот допису Байдена

Що відомо про хворобу

Видання CNN пише, що нещодавно під час обстеження медики виявили у Байдена новоутворення в області простати. Це виявився рак агресивної форми, який вже дав метастази в кісткову систему.

Водночас відомо, що пухлина може бути гормонозалежною, що дає змогу її ефективно лікувати. Наразі обговорюються оптимальні варіанти терапії.

Раніше на новину про хворобу Байдена відреагував президент США Дональд Трамп. Він заявив, що засмучений звісткою та побажав Байдену якнайшвидшого одужання.

Також ми писали, що Байден критикував Трампа, звинувативши його у потуранні Кремля.

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