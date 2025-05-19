У Джо Байдена виявили агресивний рак простати з метастазами — Трамп підтримав

Дональд Трамп та Джо Байден. Фото: Chip Somodevilla/Pool via REUTERS

У 82-річного експрезидента США Джо Байдена діагностували агресивну форму раку передміхурової залози, яка вже поширилася на кістки. На сумну звістку відреагував президент США Дональд Трамп.

Про це повідомляє Independent.

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У Джо Байдена діагностували рак агресивної форми

Згідно з повідомленням, нещодавно у Байдена з’явилися нові симптоми, що значно посилювались, і під час обстеження медики виявили новоутворення в області простати. У п’ятницю діагноз підтвердили — рак простати з показником Глісона 9 (група 5), що вказує на високий рівень агресивності пухлини. Захворювання вже дало метастази в кісткову систему.

Попри серйозність діагнозу, у заяві зазначається, що пухлина, ймовірно, є гормонозалежною, що відкриває можливості для ефективного лікування. Байден наразі спільно з родиною та медичною командою обговорює оптимальні варіанти терапії.

З публічною реакцією вже виступив чинний президент США Дональд Трамп. У своєму зверненні він заявив: "Ми з Меланією засмучені звісткою про нещодавній медичний діагноз Джо Байдена. Ми висловлюємо наші найтепліші і найкращі побажання Джилл і родині, а також бажаємо Джо швидкого і успішного одужання".

Нагадаємо, Джо Байден критикував політику Дональда Трампа.

Тим часом Дональд Трамп заявив, що лише він здатен встановити перемир'я в Україні.