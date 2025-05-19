У Джо Байдена обнаружили агрессивный рак простаты с метастазами — Трамп поддержал

Дональд Трамп и Джо Байден. Фото: Chip Somodevilla/Pool via REUTERS

У 82-летнего экс-президента США Джо Байдена диагностировали агрессивную форму рака предстательной железы, которая уже распространилась на кости. На печальное известие отреагировал президент США Дональд Трамп.

Об этом сообщает Independent.

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Согласно сообщению, недавно у Байдена появились новые симптомы, которые значительно усиливались, и во время обследования медики обнаружили новообразование в области простаты. В пятницу диагноз подтвердили — рак простаты с показателем Глисона 9 (группа 5), что указывает на высокий уровень агрессивности опухоли. Заболевание уже дало метастазы в костную систему.

Несмотря на серьезность диагноза, в заявлении отмечается, что опухоль, вероятно, является гормонозависимой, что открывает возможности для эффективного лечения. Байден сейчас совместно с семьей и медицинской командой обсуждает оптимальные варианты терапии.

С публичной реакцией уже выступил действующий президент США Дональд Трамп. В своем обращении он заявил: "Мы с Меланией расстроены известием о недавнем медицинском диагнозе Джо Байдена. Мы выражаем наши самые теплые и наилучшие пожелания Джилл и семье, а также желаем Джо быстрого и успешного выздоровления".

Напомним, Джо Байден критиковал политику Дональда Трампа.

Между тем Дональд Трамп заявил, что только он способен установить перемирие в Украине.