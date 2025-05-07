Байден звинуватив Трампа у потуранні Кремлю — деталі

Джо Байден. Фото: REUTERS/Kamil Krzaczynski

Колишній Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден розкритикував чинного лідера Дональда Трампа. Він звинуватив його у потуранні Кремля.

Про це повідомляє Reuters у середу, 7 травня.

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Що сказав Байден

Байден розкритикував підхід Трампа, наголосивши, що тиск на Україну з вимогою поступитися територіями Росії — форма "сучасного умиротворення", яка заохочує агресора.

За його словами, російський диктатор Путін не зупиниться на захоплених територіях.

"Будь-хто, хто думає, що він зупиниться, — просто дурень. Я не розумію, як можна вірити, що якщо ми дозволимо диктатору і бандиту забрати великі шматки чужої землі, це його задовольнить. Це не логіка, це ілюзія", — сказав Байден.

Він стурбований тим, що Європа може втратити довіру до впевненості США та її лідерства.

Нагадаємо, нещодавно Байден заявив, що адміністрація Трампа заподіяла багато шкоди й руйнувань.

Згодом Трамп відреагував на критику та назвав Байдена "найгіршим лідером в історії США".