Джо Байден розкритикував політику Дональда Трампа, але отримав критику від Управління соціального забезпечення

Джо Байден, 46-й президент США. Фото: Reuters

Колишній очільник Білого дома, 46-й президент США Джо Байден, вперше після виборів дав оцінку президентству Дональда Трампа. Він виступив публічно, поспілкувавшись на конференції для адвокатів, радників і представників інвалідів (ACRD).

Про це повідомляє CNN.

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Виступаючи на конференції, Байден заявив, що адміністрація Трампа "заподіяла багато шкоди й багато руйнувань". При цьому він не назвав ім'я самого Трампа, а говорив у цілому, про адміністрацію.

"Менш ніж за 100 днів ця нова адміністрація завдала стільки шкоди й стільки руйнувань. Від цього захоплює дух", — сказав Байден.

Він вказав на скорочення федеральної робочої сили, посилаючись на це як на причину того, чому вебсайт Управління соціального захисту дає збій і люди не можуть увійти у свої облікові записи.

Він наголосив на важливості захисту соціального забезпечення, оскільки багато демократів проводять національний день дій проти передбачуваних скорочень програми.

Страховики тут же відповіли Байдену

Частина претензій до Джо Байдена з боку Social Security. Фото: Скриншот

Відразу після виступу Байдена на конференції Управління соціального забезпечення адміністрації Трампа звинуватило його у "брехні американцям".

Адміністрація висунула п’ять претензій у серії публікацій в соцмережі X. Ось претензії SSA:

жоден із польових офісів не було закрито назавжди, а половина технологічного відділу не була звільнена;

адміністрація "вживає розумних заходів, щоб змінити те, як обслуговувати громадськість, включаючи інструменти ШІ та оновлені телефонні служби;

SSA звинуватила Байдена у виявленні мільярдів доларів неналежних платежів між 2015 і 2022 фінансовими роками;

адміністрація заявила, що "Трамп неодноразово обіцяв захистити соціальне забезпечення та забезпечити вищу оплату праці для людей похилого віку, скасувавши оподаткування соціальних виплат";

стверджується, що у 2024 фінансовому році понад два мільйони нелегальних іноземців отримали номери соціального страхування.

Раніше повідомлялось, що уряд США припинив фінансування низки ініціатив у сфері ЗМІ, демократії та протидії дезінформації, спрямованих на країни колишнього Радянського Союзу. Так званий Департамент ефективності (DOGE), яким неофіційно керує Ілон Маск, скасував 139 грантів на загальну суму 214 мільйонів доларів.

Нагадаємо, тиждень тому Трамп заявив, що Департамент ефективності державного управління (DOGE), очолюваний Маском, у якийсь момент припинить своє існування. Він пояснив це тим, що бізнесмен як спеціальний держслужбовець доступний йому лише протягом 130 днів.