У Білому домі прокоментували можливий візит Трампа до України

Президент України Володимир Зеленський та лідер США Дональд Трамп. Фото: Reuters.

У Білому домі прокоментували можливий візит президента США Дональда Трампа до України. Це сталося після того, як президент Володимир Зеленський запросив лідера США приїхати до Києва.

Прокоментувала це прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт у вівторок, 15 квітня.

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Речниця Білого дому Керолайн Левітт сказала, що наразі не має інформації щодо можливого візиту лідера США Дональда Трампа в Україну.

"Я не маю інформації про можливу поїздку президента в Україну", — сказала Левітт у відповідь на запитання журналістки про те, чи готовий Трамп погодитися на пропозицію Володимира Зеленського поїхати до України.

Прессекретарка зазначила, що не говорила з президентом США про те, чи бачив він пропозицію Зеленського. Хоча Левітт переконана, що бачив.

"Я не обговорювала це з ним. Можу запитати, що він думає", — резюмувала речниця Білого дому.

Нагадаємо, що в інтерв'ю CBS News Володимир Зеленський запросив Дональда Трампа відвідати Україну. Глава держави хоче, щоб лідер США міг на власні очі побачити, що накоїв Путін.

"Ми поважаємо вашу позицію, — сказав він у запрошенні, адресованому Трампу, — але, будь ласка, перш ніж ухвалювати будь-які рішення, будувати будь-які плани переговорів, приїжджайте та подивіться на людей, мирних жителів, воїнів, лікарні, церкви, дітей, яких поранено або вбито".

Зазначимо, що представник Трампа Стів Віткофф сказав, що президент США вірить у те, що Путін хоче закінчити війну в Україні.

Водночас Зеленський заявив, що Росія ігнорує "перемир'я" й продовжує атакувати мирне населення України.