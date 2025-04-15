В Белом доме прокомментировали возможный визит Трампа в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский и лидер США Дональд Трамп. Фото: Reuters.

В Белом доме прокомментировали возможный визит президента США Дональда Трампа в Украину. Это произошло после того, как президент Владимир Зеленский пригласил лидера США приехать в Киев.

Прокомментировала это пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт во вторник, 15 апреля.

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Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сказала, что пока не располагает информацией о возможном визите лидера США Дональда Трампа в Украину.

"Я не располагаю информацией о возможной поездке президента в Украину", — сказала Левитт в ответ на вопрос журналистки о том, готов ли Трамп согласиться на предложение Владимира Зеленского поехать в Украину.

Пресс-секретарь отметила, что не говорила с президентом США о том, видел ли он предложение Зеленского. Хотя Левитт убеждена, что видел.

"Я не обсуждала это с ним. Могу спросить, что он думает", — резюмировала пресс-секретарь Белого дома.

Напомним, что в интервью CBS News Владимир Зеленский пригласил Дональда Трампа посетить Украину. Глава государства хочет, чтобы лидер США мог воочию увидеть, что натворил Путин.

"Мы уважаем вашу позицию, — сказал он в приглашении, адресованном Трампу, — но, пожалуйста, прежде чем принимать какие-либо решения, строить любые планы переговоров, приезжайте и посмотрите на людей, мирных жителей, воинов, больницы, церкви, детей, которые ранены или убиты".

Отметим, что представитель Трампа Стив Уиткофф сказал, что президент США верит в то, что Путин хочет закончить войну в Украине.

В то же время Зеленский заявил, что Россия игнорирует "перемирие" и продолжает атаковать мирное население Украины.