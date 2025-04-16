Джо Байден раскритиковал политику Дональда Трампа, но получил критику от Управления социального обеспечения

Джо Байден, 46-й президент США. Фото: Reuters

Бывший глава Белого дома, 46-й президент США Джо Байден, впервые после выборов дал оценку президентству Дональда Трампа. Он выступил публично, пообщавшись на конференции для адвокатов, советников и представителей инвалидов (ACRD).

Об этом сообщает CNN.

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Выступая на конференции Байден заявил, что администрация Трампа "причинила много вреда и много разрушений". При этом он не назвал имя самого Трампа, а говорил в целом, об администрации.

"Менее чем за 100 дней эта новая администрация нанесла столько вреда и столько разрушений. От этого захватывает дух", — сказал Байден.

Он указал на сокращение федеральной рабочей силы, ссылаясь на это как на причину того, почему веб-сайт Управления социальной защиты дает сбой и люди не могут войти в свои учетные записи.

Он подчеркнул важность защиты социального обеспечения, поскольку многие демократы проводят национальный день действий против предполагаемых сокращений программы.

Страховщики тут же ответили Байдену

Часть претензий к Джо Байдену со стороны Social Security. Фото: Скриншот

Сразу после выступления Байдена на конференции Управление социального обеспечения администрации Трампа обвинило его во "лжи американцам".

Администрация выдвинула пять претензий в серии публикаций в соцсети X. Вот претензии SSA:

ни один из полевых офисов не был закрыт навсегда, а половина технологического отдела не была уволена;

администрация "принимает разумные меры, чтобы изменить то, как обслуживать общественность, включая инструменты ИИ и обновленные телефонные службы";

SSA обвинила Байдена в обнаружении миллиардов долларов ненадлежащих платежей между 2015 и 2022 финансовыми годами;

администрация заявила, что "Трамп неоднократно обещал защитить социальное обеспечение и обеспечить более высокую оплату труда для пожилых людей, отменив налогообложение социальных выплат";

утверждается, что в 2024 финансовом году более двух миллионов нелегальных иностранцев получили номера социального страхования.

Ранее сообщалось, что правительство США прекратило финансирование ряда инициатив в сфере СМИ, демократии и противодействия дезинформации, направленных на страны бывшего Советского Союза. Так называемый Департамент эффективности (DOGE), которым неофициально руководит Илон Маск, отменил 139 грантов на общую сумму 214 миллионов долларов.

Напомним, неделю назад Трамп заявил, что Департамент эффективности государственного управления (DOGE), возглавляемый Маском, в какой-то момент прекратит свое существование. Он объяснил это тем, что бизнесмен как специальный госслужащий доступен ему только в течение 130 дней.