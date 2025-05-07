Байден обвинил Трампа в попустительстве Кремлю — детали

Джо Байден. Фото: REUTERS/Kamil Krzaczynski

Бывший Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден раскритиковал действующего лидера Дональда Трампа. Он обвинил его в попустительстве Кремля.

Об этом сообщает Reuters в среду, 7 мая.

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Что сказал Байден

Байден раскритиковал подход Трампа, подчеркнув, что давление на Украину с требованием уступить территории России — форма "современного умиротворения", которая поощряет агрессора.

По его словам, российский диктатор Путин не остановится на захваченных территориях.

"Любой, кто думает, что он остановится, — просто дурак. Я не понимаю, как можно верить, что если мы позволим диктатору и бандиту забрать большие куски чужой земли, это его удовлетворит. Это не логика, это иллюзия", — сказал Байден.

Он обеспокоен тем, что Европа может потерять доверие к уверенности США и ее лидерству.

Напомним, недавно Байден заявил, что администрация Трампа причинила много вреда и разрушений.

Впоследствии Трамп отреагировал на критику и назвал Байдена "худшим лидером в истории США".