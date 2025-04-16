Трамп відповів на критику Байдена — що відомо

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп відреагував на нещодавню критику 46 лідера США Джо Байдена. Відтак, Трамп назвав Байдена "найгіршим президентом в історії США".

Про це він написав у соцмережі Truth Social у середу, 16 квітня.

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Нинішній президент Америки Дональд Трамп сказав, що Джо Байден був найгіршим президентом за всю історію Сполучених Штатів. Так політик відреагував на нещодавню промову Байдена, під час якої він розкритикував адміністрацію Трампа.

"Сонний Джо Байден, найгірший президент в історії США, дозволив мільйонам злочинців, багато з яких вбивці, торговці наркотиками та люди, звільнені з в’язниць і психіатричних установ з усього світу, потрапити в нашу країну через дуже небезпечний і погано продуманий відкритий кордон. Вибачте, але це моя робота — вивести звідси цих убивць і бандитів. Для цієї роботи мене обрали...", — написав чинний президент США.

Скриншот повідомлення Трампа/Truth Social

Зауважимо, що відповідь Трампа зосереджена на питанні міграції. Натомість його попередник зробив акцент на невдачах Білого дому в питаннях соцзабезпечення.

Нагадаємо, нещодавно 46 президент США Джо Байден публічно розкритикував дії адміністрації Трампа. Колишній президент звинуватив Трампа у руйнуваннях державної системи, а також попередив про загрозу для соціального забезпечення американців.

Раніше, у березні цього року, Трамп заявив, що саме через політику Байдена США дійшли до економічної катастрофи.