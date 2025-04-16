Трамп ответил на критику Байдена - что известно

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп отреагировал на недавнюю критику 46 лидера США Джо Байдена. Следовательно, Трамп назвал Байдена "худшим президентом в истории США".

Об этом он написал в соцсети Truth Social в среду, 16 апреля.

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Нынешний президент Америки Дональд Трамп сказал, что Джо Байден был худшим президентом за всю историю Соединенных Штатов. Так политик отреагировал на недавнюю речь Байдена, во время которой он раскритиковал администрацию Трампа.

"Сонный Джо Байден, худший президент в истории США, позволил миллионам преступников, многие из которых убийцы, торговцы наркотиками и люди, освобожденные из тюрем и психиатрических учреждений со всего мира, попасть в нашу страну через очень опасную и плохо продуманную открытую границу. Простите, но это моя работа - вывести отсюда этих убийц и бандитов. Для этой работы меня выбрали...", — написал действующий президент США.

Скриншот сообщения Трампа/Truth Social

Заметим, что ответ Трампа сосредоточен на вопросе миграции. Тем временем его предшественник сделал акцент на неудачах Белого дома в вопросах соцобеспечения.

Напомним, недавно 46 президент США Джо Байден публично раскритиковал действия администрации Трампа. Бывший президент обвинил Трампа в разрушениях государственной системы, а также предупредил об угрозе для социального обеспечения американцев.

Ранее, в марте этого года, Трамп заявил, что именно из-за политики Байдена США пришли к экономической катастрофе.