У Байдена обнаружили рак — экс-президент поблагодарил за поддержку

Бывший президент США Джо Байден. Фото: Instagram/Joe Biden

Бывший президент США Джо Байден заболел раком простаты, который дал метастазы в кости. Он поблагодарил всех, кто поддерживает его в борьбе с болезнью.

Об этом Байден написал в Instagram в понедельник, 19 мая.

Реклама

Читайте также:

Болезнь Байдена

"Рак касается каждого из нас. Как и многие из вас, мы с Джилл поняли, что самыми сильными мы становимся в сломанных местах", — говорится в посте.

Байден поблагодарил всех, кто его поднимает любовью и поддержкой.

Скриншот поста Байдена

Что известно о болезни

Издание CNN пишет, что недавно во время обследования медики обнаружили у Байдена новообразование в области простаты. Это оказался рак агрессивной формы, который уже дал метастазы в костную систему.

При этом известно, что опухоль может быть гормонозависимой, что позволяет ее эффективно лечить. Сейчас обсуждаются оптимальные варианты терапии.

Ранее на новость о болезни Байдена отреагировал президент США Дональд Трамп. Он заявил, что расстроен известием и пожелал Байдену скорейшего выздоровления.

Также мы писали, что Байден критиковал Трампа, обвинив его в попустительстве Кремлю.