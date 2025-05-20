Дружину Байдена звинувачують у нехтуванні здоров’ям чоловіка

Джо та Джилл Байден. Фото: Байден/X

Джилл Байден пропонують притягнути до відповідальності за "жорстоке поводження з літніми людьми". Таку пропозицію висувають через нібито ігнорування проблем зі здоров’ям чоловіка — 46-го президента США Джо Байдена.

Про це інформує New York Post.

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Високопосадовець Міністерства юстиції США відповів на пост, в якому зазначили, що Джилл нібито знала про проблеми зі здоров’ям президента Байдена. Однак, попри це, вона все одно хотіла, щоб він балотувався в президенти.

Отже, посадовець написав: "Жорстоке поводження із літніми людьми! Кримінальне звинувачення?"

Лео Террелл також переопублікував низку повідомлень у соцмережі X з критикою та звинуваченнями на адресу Джилл:

"Жорстоке поводження з людьми похилого віку є формою домашнього насильства і Джилл Байден має багато чого пояснити щодо своєї участі в обмані американського народу і платників податків. Я б ніколи не побажала Джо Байдену фізичної шкоди, незважаючи на мої особисті політичні погляди. Дуже шкода, що його власна сім’я поставила під загрозу його добробут", — зазначив один із користувачів Х.

"Його медична команда повинна була виявити це ще багато років тому! Ганьба Джилл та всім, хто відвернувся та проігнорував це! Вони дійсно винні в жорстокому поводженні з людьми похилого віку, і якщо вони змусять його пройти будь-яку медичну процедуру зараз, опромінення або хімієтерапію, вони повинні бути розстріляні! Але вони хотіли уваги та статусу за будь-яку ціну", — йдеться у публікації іншого користувача.

Ці заяви з'явилися після того, як стало відомо про пізню стадію раку простати у Джо Байдена. Критики стверджують, що хвороба могла бути виявлена роками раніше, але була прихована. У соцмережах розгорілися суперечки: одні звинувачують Джилл, інші вважають це політичною атакою.

Водночас Трамп-молодший також відреагував на хворобу Байдена. Він написав: "Я хочу знати, як доктор Джилл Байден пропустила п’яту стадію метастатичного раку, чи це чергове приховування???".

Як зазначає видання, у щорічних медичних звітах про стан здоров’я Байдена, які публікувалися з 2021 до 2025 року під час його президентства, не було згадок про проходження ним скринінгу на простат-специфічний антиген (ПСА). Це аналіз, що допомагає виявити ранні стадії раку простати й рекомендований Американським онкологічним товариством чоловікам, які досягли 50 років.

Раніше ми інформували, що Джо Байден вперше прокоментував новину про захворювання на рак.

Раніше на новину про хворобу Байдена відреагував нинішній президент США Дональд Трамп.