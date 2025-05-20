Жену Байдена обвиняют в пренебрежении здоровьем мужа

Джо и Джилл Байден. Фото: Байден/X

Джилл Байден предлагают привлечь к ответственности за "жестокое обращение с пожилыми людьми". Такое предложение выдвигают из-за якобы игнорирования проблем со здоровьем мужа — 46-го президента США Джо Байдена.

Об этом информирует New York Post.

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Высокопоставленный чиновник Министерства юстиции США ответил на пост, в котором отметили, что Джилл якобы знала о проблемах со здоровьем президента Байдена. Однако несмотря на это она все равно хотела, чтобы он баллотировался в президенты.

Итак, чиновник написал: "Жестокое обращение с пожилыми людьми! Уголовное обвинение?"

Лео Террелл также переопубликовал ряд сообщений в соцсети X с критикой и обвинениями в адрес Джилл:

"Жестокое обращение с пожилыми людьми является формой домашнего насилия и Джилл Байден должна многое объяснить относительно своего участия в обмане американского народа и налогоплательщиков. Я бы никогда не пожелала Джо Байдену физического вреда, несмотря на мои личные политические взгляды. Очень жаль, что его собственная семья поставила под угрозу его благополучие", — отметил один из пользователей Х.

"Его медицинская команда должна была обнаружить это еще много лет назад! Позор Джилл и всем, кто отвернулся и проигнорировал это! Они действительно виновны в жестоком обращении с пожилыми людьми, и если они заставят его пройти любую медицинскую процедуру сейчас, облучение или химиотерапию, они должны быть расстреляны! Но они хотели внимания и статуса любой ценой", — говорится в публикации другого пользователя.

Эти заявления появились после того, как стало известно о поздней стадии рака простаты у Джо Байдена. Критики утверждают, что болезнь могла быть обнаружена годами ранее, но была скрыта. В соцсетях разгорелись споры: одни обвиняют Джилл, другие считают это политической атакой.

В то же время Трамп-младший также отреагировал на болезнь Байдена. Он написал: "Я хочу знать, как доктор Джилл Байден пропустила пятую стадию метастатического рака, или это очередное сокрытие???".

Как отмечает издание, в ежегодных медицинских отчетах о состоянии здоровья Байдена, которые публиковались с 2021 по 2025 год во время его президентства, не было упоминаний о прохождении им скрининга на простат-специфический антиген (ПСА). Это анализ, помогающий выявить ранние стадии рака простаты и рекомендованный Американским онкологическим обществом мужчинам, достигшим 50 лет.

Ранее мы информировали, что Джо Байден впервые прокомментировал новость о заболевании раком.

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