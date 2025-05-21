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Байден не знал ранее о своем диагнозе — в США опровергли слухи

21 мая 2025 19:55
Карина Приходько - Редактор
Байдену диагностировали рак — он не знал о болезни ранее
Экс-президент США Джо Байден. Фото: REUTERS
Карина Приходько - Редактор

Бывшему президенту США Джо Байдену диагностировали рак, однако он не знал о своем диагнозе до прошлой недели. Ранее в соцсетях ходили слухи, что информацию о болезни экс-главы Белого дома скрывали.

Об этом сообщает NYT.

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Байдену диагностировали рак

Представитель Байдена Крис Мигер рассказал, что у экс-главы Белого дома обнаружили рак простаты четвертой стадии только на прошлой неделе. Он проходил тест на простат-специфический антиген еще в 2014 году, когда бывшему президенту было 72 года. Сейчас ему — 82. Кроме того, до недавнего времени у Байдена не диагностировали эту болезнь.

Почему проверки не проводили во время президентства — не ответили ни Мигер, ни личный врач Байдена. В то же время издание напомнило, что обычно врачи рекомендуют не делать мужчинам старше 70 лет скрининг на ПСА.

Однако сейчас Байдену уже 82 года и диагноз ему поставили на поздней стадии, когда рак распространился на кости и лечению это не поддается.

Что предшествовало

Напомним, 19 мая СМИ сообщили, что Джо Байдену диагностировали агрессивную форму рака предстательной железы. На это отреагировал действующий президент США Дональд Трамп.

Незадолго Байден подтвердил свой диагноз и поблагодарил всех, кто поддерживает его в борьбе с болезнью.

В то же время в США обвиняют жену Байдена в пренебрежении его здоровьем. Ее предлагают привлечь к ответственности за "жестокое обращение с пожилыми людьми".

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