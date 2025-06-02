Трамп поширив теорію змови про вбивство Байдена і підміну клоном

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Leah Millis

Президент Дональд Трамп у черговий раз опинився у центрі скандалу, після того як у суботу, 31 травня, ввечері поділився в соцмережі Truth Social публікацією з безпідставною теорією змови. У дописі стверджувалося, що Джо Байдена нібито вбили у 2020 році, а на його місце поставили "клона" або "робота".

Про це повідомляє NBC News.

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Дональд Трамп репостнув у Truth Social допис анонімного користувача з аудиторією трохи більше 5 тисяч підписників, де були абсурдні твердження про заміну Байдена двійниками та "бездуховними робототехнічними істотами". Жодних інших пояснень чи коментарів щодо допису Дональд Трампине додав.

Журналісти NBC News повідомили, що Білий дім наразі не прокоментував ситуацію та не відповів на запити ЗМІ щодо того, чому Трамп поширив подібну заяву і чи справді він вірить у такі теорії.

Це не вперше, коли Трамп транслює чи підкріплює дезінформацію. Протягом років він неодноразово висловлював безпідставні заяви, зокрема про власну "перемогу" на виборах 2020 року. Також він раніше заявляв, що Барак Обама не народився у США, а під час поточної передвиборчої кампанії висловлював расистські закиди щодо гаїтянських іммігрантів, стверджуючи, що ті "їдять домашніх тварин".

Цікаво, що чиновники з оточення Дональда Трампа теж неодноразово поширювали неправдиву інформацію. Зокрема, ексміністр охорони здоров’я Роберт Ф. Кеннеді-молодший підтримував давно спростовану теорію про зв’язок між вакцинами та аутизмом, а високопосадовці з ФБР говорили про існування "глибинної держави", яка нібито використовується адміністрацією Байдена для боротьби з Трампом.

Нагадаємо, нещодавно Дональд Трамп різко висловився на адресу російського президента Володимира Путіна.

Додамо, що Дональд Трамп коментував діагноз Джо Байдена й раніше. Він заявив, що експрезидента США могли погано обстежувати, а в медіа взагалі з'явилися звинувачення, що дружина Джилл Байден "не догледіла" чоловіка.

Згодом всі чутки спростували — Байден заявив, що не знав про свій діагноз аж до моменту оголошення лікарями.