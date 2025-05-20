Трамп здивувався, чому про рак Байдена не говорили на загал раніше

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Президент США Дональд Трамп прокоментував новину про онкологічний діагноз у свого попередника Джо Байдена і висловив співчуття. Втім він поставив низку питань щодо "чесності" до американської та світової спільноти щодо цієї інформації.

Про це повідомляє CNN.

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Як стало відомо, у Джо Байдена діагностували рак передміхурової залози з високим ступенем агресивності (оцінка за шкалою Глісона — 9 з 10), при цьому вже з метастазами в кісткову тканину. Заяву з такою інформацією оприлюднив офіс Байдена наприкінці тижня. Трамп, коментуючи тему, також згадав про власне обстеження.

"Я пройшов дуже повне обстеження, включаючи когнітивні тести. Я з гордістю повідомляю, що пройшов його на відмінно. Я пройшов їх бездоганно", — повідомив президент США.

Водночас Трамп припустив, що лікар Байдена, який надавав оцінку стану його здоров’я під час перебування на посаді, міг проґавити рак або бути неправдивим. Він також поставив під сумнів когнітивну здатність Байдена.

"Я здивований, що цього не сталося — ви знаєте, громадськість не була повідомлена досить давно. Тому що, щоб дійти до дев'ятої стадії, потрібно багато часу. Можливо, це був один і той самий лікар, і хтось не говорить фактів. Це велика — це велика проблема", — сказав Трамп.

Додамо, що у 2021 році лікар Байдена доктор Кевін О'Коннор написав у службовій записці, що Байден залишається придатним до виконання службових обов'язків і повністю виконує всі свої обов'язки без будь-яких винятків або пристосувань.

Нагадаємо, у Джо Байдена діагностували онкологічну хворобу. Дональд Трамп підтримав Джо Байдена.

Нещодавно Джо Байден відреагував на реакцію світу та ЗМІ щодо його діагнозу.