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Трамп усомнился, хорошо ли обследовали Джо Байдена ранее

20 мая 2025 09:34
Анастасия Постоенко - Редактор
Трамп удивился, почему о раке Байдена не говорили в целом раньше
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
Анастасия Постоенко - Редактор

Президент США Дональд Трамп прокомментировал новость об онкологическом диагнозе у своего предшественника Джо Байдена и выразил соболезнования. Впрочем, он поставил ряд вопросов относительно "честности" к американскому и мировому сообществу относительно этой информации.

Об этом сообщает CNN.

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Как стало известно, у Джо Байдена диагностировали рак предстательной железы с высокой степенью агрессивности (оценка по шкале Глисона — 9 из 10), при этом уже с метастазами в костную ткань. Заявление с такой информацией обнародовал офис Байдена в конце недели. Трамп, комментируя тему, также упомянул о собственном обследовании.

"Я прошел очень полное обследование, включая когнитивные тесты. Я с гордостью сообщаю, что прошел его на отлично. Я прошел их безупречно", — сообщил президент США.

В то же время Трамп предположил, что врач Байдена, который давал оценку состояния его здоровья во время пребывания в должности, мог упустить рак или быть неправдивым. Он также поставил под сомнение когнитивную способность Байдена.

"Я удивлен, что этого не произошло — вы знаете, общественность не была уведомлена достаточно давно. Потому что, чтобы дойти до девятой стадии, нужно много времени. Возможно, это был один и тот же врач, и кто-то не говорит фактов. Это большая — это большая проблема", — сказал Трамп.

Добавим, что в 2021 году врач Байдена доктор Кевин О'Коннор написал в служебной записке, что Байден остается пригодным к исполнению служебных обязанностей и полностью выполняет все свои обязанности без каких-либо исключений или приспособлений.

Напомним, у Джо Байдена диагностировали онкологическую болезнь. Дональд Трамп поддержал Джо Байдена.

Недавно Джо Байден отреагировал на реакцию мира и СМИ относительно его диагноза.

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