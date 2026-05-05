"Азову" 12 лет: что известно о мощной бригаде Нацгвардии

Военнослужащие "Азова". Фото: azov.org.ua

Во вторник, 6 мая, исполняется 12 лет со дня создания 12-й бригаде спецназначения "Азов". Становление "Азова" — длительный путь от освобождения Мариуполя в 2014 году до защиты всей Украины во время полномасштабного вторжения. Отдельной страницей в истории бригады является героическая оборона Мариуполя, которая в 2022 году длилась 86 дней.

По случаю годовщины "Азова" Новини.LIVE рассказывает о пути, который бригада прошла в течение 12 лет.

Создание "Азова" и первые достижения бригады

Батальон спецназначения МВД "Азов" создали 5 мая 2014 года.

Ключевые даты из истории "Азова":

13 июня 2014 года — освобождение Мариуполя от россиян и пророссийских боевиков: ключевую роль в освобождении города сыграло подразделение "Азова";

4 мая 2014 года — "Азов" и ВСУ освободили Марьинку;

— "Азов" и ВСУ освободили Марьинку; 10 августа 2014 года — начало операции по освобождению Иловайска, в которой приняли участие ВСУ и "Азов";

сентябрь 2014 года — оборона Мариуполя;

— оборона Мариуполя; 17 сентября 2014 года — батальон "Азов" расширили до полка спецназначения в составе МВД;

11 ноября 2014 года — переход "Азова" в состав Нацгвардии Украины, "Азов" стал отдельным отрядом спецназначения в составе 18-го полка оперативного назначения воинской части 3057, создали артиллерийское и танковое подразделения;

— переход "Азова" в состав Нацгвардии Украины, "Азов" стал отдельным отрядом спецназначения в составе 18-го полка оперативного назначения воинской части 3057, создали артиллерийское и танковое подразделения; 10-18 февраля 2015 года — Павлополь-Широкинская наступательная операция, в результате которой удалось освободить Широкино, Павлополь, Коминтерново, Лебединское и Бердянское;

2015–2018 годы — совершенствование и доукомплектование подразделения, участие в оборонительных действиях на линии соприкосновения, выполнение задач по специальной, общевойсковой разведке и контрдиверсионной борьбе в зоне проведения АТО/ООС;

— совершенствование и доукомплектование подразделения, участие в оборонительных действиях на линии соприкосновения, выполнение задач по специальной, общевойсковой разведке и контрдиверсионной борьбе в зоне проведения АТО/ООС; январь-сентябрь 2019 года — выполнение боевых задач на линии соприкосновения в районе Светлодарской дуги, продвижение линии фронта на разных участках на километр, уничтожение десятков единиц бронированной и автомобильной техники противника.

"Азов" во время полномасштабного вторжения

В апреле 2022 года офицеры "Азова" во время пребывания в окруженном Мариуполе создали в окрестностях Запорожья подразделение из добровольцев и азовцев. Новое подразделение образовали, чтобы деблокировать город. Сначала оно участвовало в боях на Южном направлении, а впоследствии стало основой для восстановления "Азова".

Оборона Мариуполя продолжалась 86 дней. В течение этого времени враг потерял 3,5 тысячи военнослужащих. Еще пять тысяч оккупантов получили ранения. 20 мая 2022 года власти приказали прекратить оборону Мариуполя, чтобы сохранить жизни людей. По состоянию на 5 мая 2026 года некоторые из защитников Азовстали до сих пор остаются в плену.

"Азов" в 2023–2024 годах:

июнь 2023 года — бригада в составе батальонной тактической группы участвовала в контрнаступлении на Запорожском направлении;

август 2023 года — отражение наступления россиян на Кременском направлении в районе Серебрянского лесничества — успешная оборона участка фронта в течение года, врага удалось остановить и отбросить;

— отражение наступления россиян на Кременском направлении в районе Серебрянского лесничества — успешная оборона участка фронта в течение года, врага удалось остановить и отбросить; февраль–май 2024 года — работа на критическом участке фронта в районе поселка Терны;

с августа 2024 года — боевые действия на Торецком направлении, в частности в районе поселка Нью-Йорк.

В 2023 году часть командиров и ветеранов "Азова" присоединились к новообразованной 3-й отдельной штурмовой бригаде ВСУ. "Азов" остался в структуре Национальной гвардии Украины — силовой структуры МВД, продолжает боевую деятельность на фронте и участвует в подготовке личного состава. И 3-я отдельная штурмовая бригада, и "Азов" действуют отдельно — у них разные командования и подчинения.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на 1-й корпус НГУ "Азов" писал, что принц Гарри во время визита в Украину в конце апреля встретился с бойцами "Азова". Военнослужащие передали ему украшения Love is care (Любовь — это забота, — Ред.). Таким образом бойцы выразили благодарность герцогу и герцогине Сассекским за постоянную поддержку Украины.

Также Новини.LIVE со ссылкой на заявление командира 1-го корпуса НГУ "Азов" Дениса "Редиса" Прокопенко писал, что во время обмена пленными 11 апреля в Украину вернулись 12 военных 1-го корпуса НГУ "Азов". Среди освобожденных 11 бойцов "Азова" и один военный из бригады "Кара-Даг". Каждый из этих защитников Украины провел в российской неволе почти четыре года.