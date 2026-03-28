Командир Азова "Редис" получил генеральские погоны от Сырского
Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Денис "Редис" Прокопенко получил погоны бригадного генерала
Сегодня, 28 марта, главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Александр Сырский провел награждение военнослужащих 1-го корпуса НГУ "Азов". Во время мероприятия он вручил награду главнокомандующего ВСУ "Крест заслуги" и погоны бригадного генерала командиру корпуса Денису Прокопенко.
Другие украинские военные были отмечены нагрудными знаками "Крест Заслуги", "Щит Победителя", "Стальной крест", "Крест храбрых", "Серебряный крест", "Крест Военная честь", "Золотой крест" и "За добросовестную службу".
"Каждый день вы демонстрируете высокую эффективность в уничтожении врага, и это действительно образец для всех. Я горжусь тем, что военнослужащие Вооруженных сил Украины выполняют задачи бок о бок с вами, и мы знаем, что все являются собратьями, все мы выполняем одну задачу — защита нашего государства, Украины", — отметил Сырский.
Кроме этого, во время визита были заслушаны доклады командования корпуса и бригад о текущей ситуации в зонах ответственности. Также обсудили обеспечение подразделений техникой и вооружением для повышения их боевой эффективности.
Новини.LIVE писали, что 10 марта 2026 года Владимир Зеленский встретился с бригадным генералом Денисом Прокопенко. Он отметил, что "Азов" является одной из наиболее эффективных боевых структур Сил обороны Украины.
Также Новини.LIVE информировали, что в конце февраля этого года Президент Украины Владимир Зеленский присвоил воинское звание бригадный генерал командиру 1-го корпуса Национальной гвардии Украины "Азов" Денису Прокопенко. Как известно, "Редис" уже имеет звание Герой Украины.
Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что в августе 2025 года Денис Прокопенко получил орден Богдана Хмельницкого второй степени. Соответствующий указ издал глава государства Владимир Зеленский.
