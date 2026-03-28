Командир Азова "Редис" получил генеральские погоны от Сырского

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский вручает погоны Денису "Редису" Прокопенко.

В субботу, 28 марта, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский лично вручил погоны бригадного генерала командиру 1-го корпуса НГУ "Азов" Денису "Редису" Прокопенко. Торжественная церемония награждения состоялась при участии военнослужащих подразделения. Также бойцы получили ряд почетных наград за службу и боевые заслуги.

Сегодня, 28 марта, главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Александр Сырский провел награждение военнослужащих 1-го корпуса НГУ "Азов". Во время мероприятия он вручил награду главнокомандующего ВСУ "Крест заслуги" и погоны бригадного генерала командиру корпуса Денису Прокопенко.

Другие украинские военные были отмечены нагрудными знаками "Крест Заслуги", "Щит Победителя", "Стальной крест", "Крест храбрых", "Серебряный крест", "Крест Военная честь", "Золотой крест" и "За добросовестную службу".

"Каждый день вы демонстрируете высокую эффективность в уничтожении врага, и это действительно образец для всех. Я горжусь тем, что военнослужащие Вооруженных сил Украины выполняют задачи бок о бок с вами, и мы знаем, что все являются собратьями, все мы выполняем одну задачу — защита нашего государства, Украины", — отметил Сырский.

Читайте также:

Кроме этого, во время визита были заслушаны доклады командования корпуса и бригад о текущей ситуации в зонах ответственности. Также обсудили обеспечение подразделений техникой и вооружением для повышения их боевой эффективности.

Новини.LIVE писали, что 10 марта 2026 года Владимир Зеленский встретился с бригадным генералом Денисом Прокопенко. Он отметил, что "Азов" является одной из наиболее эффективных боевых структур Сил обороны Украины.

Также Новини.LIVE информировали, что в конце февраля этого года Президент Украины Владимир Зеленский присвоил воинское звание бригадный генерал командиру 1-го корпуса Национальной гвардии Украины "Азов" Денису Прокопенко. Как известно, "Редис" уже имеет звание Герой Украины.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что в августе 2025 года Денис Прокопенко получил орден Богдана Хмельницкого второй степени. Соответствующий указ издал глава государства Владимир Зеленский.