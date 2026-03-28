Головна Новини дня Командир Азову "Редіс" отримав генеральські погони від Сирського

Командир Азову "Редіс" отримав генеральські погони від Сирського

Дата публікації: 28 березня 2026 14:32
Командир Азову "Редіс" отримав генеральські погони від Сирського
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський вручає погони Денису "Редісу" Прокопенку. Фото: "Азов"/Facebook

У суботу, 28 березня, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський особисто вручив погони бригадного генерала командиру 1-го корпусу НГУ "Азов" Денису "Редісу" Прокопенку. Урочиста церемонія відзначення відбулася за участі військовослужбовців підрозділу. Також бійці отримали низку почесних нагород за службу та бойові заслуги.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Сирський нагородив військових Азову
Сирський нагороджує військових 1-го корпусу НГУ "Азов". Фото: "Азов"/Facebook

Денис "Редіс" Прокопенко отримав погони бригадного генерала

Сьогодні, 28 березня, головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський провів нагородження військовослужбовців 1-го корпусу НГУ "Азов". Під час заходу він вручив відзнаку головнокомандувача ЗСУ "Хрест заслуги" та погони бригадного генерала командиру корпусу Денису Прокопенку.

Інші українські військові були відзначені нагрудними знаками "Хрест Заслуги", "Щит Переможця", "Сталевий хрест", "Хрест хоробрих", "Срібний хрест", "Хрест Військова честь", "Золотий хрест" та "За сумлінну службу".

"Кожного дня ви демонструєте високу ефективність у знищенні ворога, і це дійсно зразок для всіх. Я пишаюся тим, що військовослужбовці Збройних сил України виконують завдання пліч-о-пліч із вами, і ми знаємо, що всі є побратимами, всі ми виконуємо одне завдання – захист нашої держави, України", — зазначив Сирський.

Читайте також:

Окрім цього, під час візиту було заслухано доповіді командування корпусу та бригад щодо поточної ситуації в зонах відповідальності. Також обговорили забезпечення підрозділів технікою та озброєнням для підвищення їхньої бойової ефективності.

Скриншот повідомлення "Азову"/Facebook

Новини.LIVE писали, що 10 березня 2026 року Володимир Зеленський зустрівся з бригадним генералом Денисом Прокопенком. Він зазначив, що "Азов" є однією з найбільш ефективних бойових структур Сил оборони України.

Також Новини.LIVE інформували, що наприкінці лютого цього року Президент України Володимир Зеленський надав військове звання бригадний генерал командиру 1-го корпусу Національної гвардії України "Азов" Денису Прокопенку. Як відомо, "Редіс" вже має звання Герой України.

Крім того, Новини.LIVE повідомляли, що у серпні 2025 року Денис Прокопенко отримав орденом Богдана Хмельницького другого ступеня. Відповідник указ видав глава держави Володимир Зеленський.

бригада "Азов" Олександр Сирський Денис Прокопенко
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
