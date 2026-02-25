Денису Редісу Прокопенку присвоїли звання бригадного генерала — указ

Командир 1-го корпусу НГУ "Азов" Денис "Редіс" Прокопенко. Фото: Denys Prokopenko/Facebook

У середу, 25 лютого, президент України Володимир Зеленський надав нове звання командиру Першого корпусу Національної гвардії України "Азов" Денису Прокопенку "Редісу". Відтак, йому присвоєно звання бригадного генерала.

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на указ №195/2026 від 25 лютого 2026 року.

Зеленський присвоїв звання бригадного генерала "Редісу"

"Присвоїти військове звання бригадний генерал полковнику Прокопенку Денису Геннадійовичу — командиру 1-го корпусу Національної гвардії України "Азов", — йдеться в указі президента від 25 лютого 2026 року.

Скриншот указу Зеленського/сайт

Що відомо про Дениса "Редіса" Прокопенка

Денис Прокопенко (позивний "Редіс") — український офіцер, командир підрозділу "Азов" Національної гвардії України, один із символів оборони Маріуполя під час повномасштабного вторгнення Росії.

Після 24 лютого 2022 року він очолив оборону Маріуполя. Українські військові, зокрема бійці "Азову", тривалий час утримували позиції в оточеному місті та на території заводу Азовсталь, стримуючи переважаючі сили противника. Оборона Маріуполя стала однією з ключових подій початкового етапу повномасштабної війни.

У березні 2022 року президент України присвоїв Прокопенку звання Герой України — за мужність, стійкість і керівництво обороною міста. У травні 2022 року після завершення оборони гарнізон "Азовсталі" вийшов з території підприємства, а командир разом із частиною військових потрапив у російський полон.

21 вересня 2022 року Дениса Прокопенка звільнили під час одного з великих обмінів полоненими. Разом з іншими командирами гарнізону "Маріуполь" Святославом Паламарем ("Калина"), Олегом Хоменком ("Апіс"), Сергієм Волинським ("Волина"), Денисом Шлегою був інтернований на території Туреччини.

Відповідно до домовленостей політичного керівництва, Прокопенко мав лишатися на території Туреччини до завершення бойових дій. Проте після офіційного візиту президента Володимира Зеленського до Туреччини та зустрічі з Ердоганом, Дениса Прокопенка та інших командирів повернули на територію України вже 8 липня 2023 року.

Після повернення він продовжив військову службу.

У 2025 році на базі підрозділу "Азов" у складі Національна гвардія України було сформовано 1-й корпус "Азов", командування яким здійснює Прокопенко. Він продовжує службу як один із ключових командирів Нацгвардії у період повномасштабної війни.

Нагадаємо, що у серпні 2025 року Дениса Прокопенка було нагороджено орденом Богдана Хмельницького другого ступеня.

У квітні 2025 року у Нацгвардії створили два корпуси, один із яких очолив Денис "Редіс" Прокопенко.

Нагадаємо, що 8 липня 2023 року Україна повернула додому п’ятьох захисників "Азовсталі", які перебували в Туреччині після звільнення з російського полону. Йдеться про Дениса Прокопенка, Святослава Паламара, Сергія Волинського, Олега Хоменка та Дениса Шлега.