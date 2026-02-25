Зеленский присвоил звание бригадного генерала Прокопенко Редису

Командир 1-го корпуса НГУ "Азов" Денис "Редис" Прокопенко. Фото: Denys Prokopenko/Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание бригадного генерала командиру 1-го корпуса Национальной гвардии Украины "Азов" Денису Прокопенко "Редису". Соответствующий указ отмечает его службу и вклад в оборону Украины в период полномасштабной войны.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на указ №195/2026 от 25 февраля 2026 года.

Реклама

Читайте также:

Зеленский присвоил звание бригадного генерала "Редису"

"Присвоить воинское звание бригадный генерал полковнику Прокопенко Денису Геннадьевичу — командиру 1-го корпуса Национальной гвардии Украины "Азов", — говорится в указе президента от 25 февраля 2026 года.

Скриншот указа Зеленского/сайт

Что известно о Денисе "Редисе" Прокопенко

Денис Прокопенко (позывной "Редис") — украинский офицер, командир подразделения "Азов" Национальной гвардии Украины, один из символов обороны Мариуполя во время полномасштабного вторжения России.

После 24 февраля 2022 года он возглавил оборону Мариуполя. Украинские военные, в частности бойцы "Азова", длительное время удерживали позиции в окруженном городе и на территории завода Азовсталь, сдерживая превосходящие силы противника. Оборона Мариуполя стала одним из ключевых событий начального этапа полномасштабной войны.

В марте 2022 года президент Украины присвоил Прокопенко звание Герой Украины — за мужество, стойкость и руководство обороной города. В мае 2022 года после завершения обороны гарнизон "Азовстали" вышел с территории предприятия, а командир вместе с частью военных попал в российский плен.

21 сентября 2022 года Дениса Прокопенко освободили во время одного из крупных обменов пленными. Вместе с другими командирами гарнизона "Мариуполь" Святославом Паламарем ("Калина"), Олегом Хоменко ("Апис"), Сергеем Волынским ("Волина"), Денисом Шлегой был интернирован на территории Турции.

Согласно договоренностям политического руководства, Прокопенко должен был оставаться на территории Турции до завершения боевых действий. Однако после официального визита президента Владимира Зеленского в Турцию и встречи с Эрдоганом, Дениса Прокопенко и других командиров вернули на территорию Украины уже 8 июля 2023 года.

После возвращения он продолжил военную службу.

В 2025 году на базе подразделения "Азов" в составе Национальной гвардии Украины был сформирован 1-й корпус "Азов", командование которым осуществляет Прокопенко. Он продолжает службу как один из ключевых командиров Нацгвардии в период полномасштабной войны.

Напомним, что в августе 2025 года Денис Прокопенко был награжден орденом Богдана Хмельницкого второй степени.

В апреле 2025 года в Нацгвардии создали два корпуса, один из которых возглавил Денис "Редис" Прокопенко.

Напомним, что 8 июля 2023 года Украина вернула домой пятерых защитников "Азовстали", которые находились в Турции после освобождения из российского плена. Речь идет о Денисе Прокопенко, Святославе Паламаре, Сергее Волынском, Олеге Хоменко и Денисе Шлеге.