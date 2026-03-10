Зеленський зустрівся з Прокопенком і пообіцяв підтримку Нацгвардії

Володимир Зеленський та Денис Прокопенко. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Український лідер Володимир Зеленський у вівторок, 10 березня, провів зустріч з бригадним генералом Денисом Прокопенком "Редісом". Зокрема, він пообіцяв підтримувати підрозділи Нацгвардії.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Новини.LIVE.

Зустріч Зеленського з Прокопенком

Сторони говорили про реалізацію тих речей, які були озвучені під час останньої поїздки Зеленського в райони виконання бойових завдань на Донеччині. За словами глави держави, важливо, що Перший корпус Нацгвардії "Азов" є однією з найбільш ефективних бойових структур Сил оборони.

"Ми будемо й надалі підтримувати розвиток корпусу та інших підрозділів НГУ, вирішення питань щодо комплектації та забезпечення. Вдячний за службу Україні", — додав Зеленський.

Допис Зеленського. Фото: скриншот

Зазначимо, нещодавно український лідер надав Денису Прокопенку звання бригадного генерала.

А 6 березня Зеленський відвідав Донецьку область. Там він нагородив бійців та обговорив з ними важливі питання. Крім того, глава держави наголосив, що цієї зими воїни втримали усі ключові напрямки захисту на фронті.

Також сьогодні Донецьку область відвідав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Він обговорив із захисниками ситуацію на фронті.