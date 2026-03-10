Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський зустрівся з "Редісом" та пообіцяв підтримку підрозділам НГУ

Зеленський зустрівся з "Редісом" та пообіцяв підтримку підрозділам НГУ

Ua ru
Дата публікації: 10 березня 2026 16:17
Зеленський зустрівся з Прокопенком і пообіцяв підтримку Нацгвардії
Володимир Зеленський та Денис Прокопенко. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Український лідер Володимир Зеленський у вівторок, 10 березня, провів зустріч з бригадним генералом Денисом Прокопенком "Редісом". Зокрема, він пообіцяв підтримувати підрозділи Нацгвардії.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Зустріч Зеленського з Прокопенком

Сторони говорили про реалізацію тих речей, які були озвучені під час останньої поїздки Зеленського в райони виконання бойових завдань на Донеччині. За словами глави держави, важливо, що Перший корпус Нацгвардії  "Азов" є однією з найбільш ефективних бойових структур Сил оборони.

"Ми будемо й надалі підтримувати розвиток корпусу та інших підрозділів НГУ, вирішення питань щодо комплектації та забезпечення. Вдячний за службу Україні", — додав Зеленський.

null
Допис Зеленського. Фото: скриншот

Зазначимо, нещодавно український лідер надав Денису Прокопенку звання бригадного генерала.

А 6 березня Зеленський відвідав Донецьку область. Там він нагородив бійців та обговорив з ними важливі питання. Крім того, глава держави наголосив, що цієї зими воїни втримали усі ключові напрямки захисту на фронті.

Також сьогодні Донецьку область відвідав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Він обговорив із захисниками ситуацію на фронті.

Володимир Зеленський війна Україна бригада "Азов" Нацгвардія Денис Прокопенко
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації