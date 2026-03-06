Зеленський зустрівся з українськими воїнами у Донецькій області

Президент України Володимир Зеленський нагороджує військових на Донеччині 6 березня 2026 року. Фото: ОПУ

У п'ятницю, президент України Володимир Зеленський, відвідав Донецьку область. Під час візиту він зустрівся з українськими військовими, нагородив їх та обговорив з ними низку важливих питань.

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на Володимира Зеленського.

Зеленський у Донецькій області 6 березня 2026 року. Фото: ОПУ

Зеленський зустрівся із військовими у Дружківці

На пункті управління 3-го батальйону 28-ї окремої механізованої бригади ім. Лицарів Зимового Походу президент України Володимир Зеленський разом із Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським зустрівся з воїнами підрозділу та заслухав доповідь командира.

Командир бригади полковник Анатолій Куликівський доповів про обстановку у смузі оборони в районі населеного пункту Костянтинівка та характер дій ворога. За його словами, російські окупанти розраховують захопити місто до кінця квітня та отримали завдання будь-якою ціною заходити в Костянтинівку малими групами, щоб таким чином демонструвати свою присутність.

Глава держави також поспілкувався з командирами батальйонів та рот про забезпечення логістики до Костянтинівки комбінованими способами, зокрема за допомогою повітряних і наземних транспортних БпЛА.

Крім того, мовилося про комплектацію особовим складом, реалізацію програм "18–24" й забезпечення додатковими коштами на дрони та пікапи.

Володимир Зеленський подякував воїнам за службу та відзначив їх державними нагородами.

Зеленський нагороджує військових на Донеччині 6 березня. Фото: ОПУ

Зеленський заслухав доповідь командира 100-ї ОМБр

На основному командному пункті 100-ї окремої механізованої бригади, яка обороняє Костянтинівку з напрямків Плещіївки та Іванопілля, Зеленський та Сирський зустрілися з воїнами підрозділу.

Командир бригади полковник Руслан Ткачук детально доповів главі держави про оперативну обстановку у смузі відповідальності 100-ї ОМБр.

Зеленський подякував воїнам за службу й захист України та вручив бійцям, які відзначилися під час виконання завдань, ордени Богдана Хмельницького, "За мужність" та медаль "За врятоване життя".

Зеленський та Денис Прокопенко на Донеччині 6 березня. Фото: ОПУ

Зеленський зустрівся з воїнами 12-ї бригади "Азов"

Зеленський та Сирський зустрілися 6 березня з воїнами 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" НГУ на пункті управління.

Бійці бригади брали участь у ліквідації Добропільського прориву й зараз захищають цей напрямок від ворога. Зокрема, боронять Родинське, Білицьке та Шахове, а також організовують оборону Добропілля.

Глава держави заслухав доповіді командира 1-го корпусу НГУ "Азов" Дениса Прокопенка (Редіс) та командира 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" НГУ Богдана Грішенкова (Пугач). За їхніми словами, наступ окупантів на цьому напрямку суттєво сповільнений, а лінія фронту стабілізована.

Володимир Зеленський подякував воїнам за захист України, відзначив їх орденами Богдана Хмельницького, "За мужність", Данила Галицького та вручив погони бригадного генерала Денису Прокопенку.

Зеленський під час зустрічі із воїнами ЗСУ на Донеччині 6 березня. Фото: ОПУ

Зеленський зустрівся з командирами 11-го й 19-го армійських корпусів

На основному командному пункті 19-го армійського корпусу у Краматорську Зеленський та Сирський заслухали доповіді командирів: 19-го корпусу — бригадного генерала Олександра Бакуліна та 11-го корпусу — бригадного генерала Сергія Сірченка.

Олександр Бакулін і Сергій Сірченко доповіли про оперативну обстановку на напрямках та оборону Словʼянська, Краматорська, Дружківки й Костянтинівки. За словами командирів, російським загарбникам поставили завдання окупувати ці міста до початку літа.

Володимир Зеленський також зустрівся з воїнами, які захищають Україну у складі підрозділів 11-го та 19-го армійського корпусів, подякував їм за службу та вручив державні нагороди.

Зеленський проводить нараду на Донеччині 6 березня. Фото: ОПУ

Зеленський провів нараду щодо безпекової ситуації на Донеччині

На командному пункті 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади, яка обороняє Словʼянськ із півночі — з напрямків Ямполя та Сіверська, Володимир Зеленський заслухав доповідь її командира щодо оперативної обстановки, відзначив воїнів нагородами та провів безпекову нараду.

У ній взяли участь: Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса, керівники силових відомств і Сил оборони, представники уряду (онлайн).

Вадим Філашкін зауважив, що на підконтрольних Україні територіях Донеччини проживає майже 200 тисяч людей, та доповів про початок підготовки області до наступного опалювального сезону.

Глава держави також заслухав доповідь командувача угруповання військ "Схід" Дмитра Братішка щодо оперативної обстановки на Донеччині та заходів з оборони Покровська й Мирнограда.

Начальник головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях Олександр Надточій доповів про контрдиверсійні заходи в регіоні.

Раніше ми інформували, що 6 березня Зеленський відвідав Донецьку область. Глава держави заявив, що російські окупанти готують новий наступ.

Також ми розповідали, що російські загарбники не припиняють завдавати ударів по Донецькій області. Відтак, 2 березня окупанти завдали удару по Краматорську та Дружківці Донецької області — загинули цивільні.

Наприкінці лютого російські війська здійснили атаку дроном на автомобіль працівників Слов’янської ТЕС у Донецькій області. Внаслідок цього загинули троє людей.