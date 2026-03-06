Зеленский приехал в Донецкую область 6 марта

Зеленский обсудил ситуацию с безопасностью с военными в Донецкой области
Сегодня, 6 марта, глава государства Владимир Зеленский совершил рабочий визит в Донецкую область. Там он встретился с украинскими защитниками и наградил их.
Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Владимира Зеленского.
Зеленский встретился с военными в Дружковке
На пункте управления 3-го батальона 28-й отдельной механизированной бригады им. Рыцарей Зимнего Похода президент Украины Владимир Зеленский вместе с Главнокомандующим ВСУ Александром Сырским встретился с воинами подразделения и заслушал доклад командира.
Командир бригады полковник Анатолий Куликовский доложил об обстановке в полосе обороны в районе населенного пункта Константиновка и характер действий врага. По его словам, российские оккупанты рассчитывают захватить город до конца апреля и получили задание любой ценой заходить в Константиновку малыми группами, чтобы таким образом демонстрировать свое присутствие.
Глава государства также пообщался с командирами батальонов и рот об обеспечении логистики в Константиновку комбинированными способами, в частности с помощью воздушных и наземных транспортных БпЛА.
Кроме того, речь шла о комплектации личным составом, реализации программ "18-24" и обеспечении дополнительными средствами на дроны и пикапы.
Владимир Зеленский поблагодарил воинов за службу и отметил их государственными наградами.
Зеленский заслушал доклад командира 100-й ОМБр
На основном командном пункте 100-й отдельной механизированной бригады, которая обороняет Константиновку с направлений Плещеевки и Иванополья, Зеленский и Сырский встретились с воинами подразделения.
Командир бригады полковник Руслан Ткачук подробно доложил главе государства об оперативной обстановке в полосе ответственности 100-й ОМБр.
Зеленский поблагодарил воинов за службу и защиту Украины и вручил бойцам, которые отличились во время выполнения задач, ордена Богдана Хмельницкого, "За мужество" и медаль "За спасенную жизнь".
Зеленский встретился с воинами 12-й бригады "Азов"
Зеленский и Сырский встретились 6 марта с воинами 12-й бригады специального назначения "Азов" НГУ на пункте управления.
Бойцы бригады участвовали в ликвидации Добропольского прорыва и сейчас защищают это направление от врага. В частности, защищают Родинское, Белицкое и Шахово, а также организовывают оборону Доброполья.
Глава государства заслушал доклады командира 1-го корпуса НГУ "Азов" Дениса Прокопенко (Редис) и командира 12-й бригады специального назначения "Азов" НГУ Богдана Гришенкова (Пугач). По их словам, наступление оккупантов на этом направлении существенно замедлено, а линия фронта стабилизирована.
Владимир Зеленский поблагодарил воинов за защиту Украины, отметил их орденами Богдана Хмельницкого, "За мужество", Даниила Галицкого и вручил погоны бригадного генерала Денису Прокопенко.
Зеленский встретился с командирами 11-го и 19-го армейских корпусов
На основном командном пункте 19-го армейского корпуса в Краматорске Зеленский и Сырский заслушали доклады командиров: 19-го корпуса — бригадного генерала Александра Бакулина и 11-го корпуса — бригадного генерала Сергея Сирченко.
Александр Бакулин и Сергей Сирченко доложили об оперативной обстановке на направлениях и обороне Славянска, Краматорска, Дружковки и Константиновки. По словам командиров, российским захватчикам поставили задачу оккупировать эти города до начала лета.
Владимир Зеленский также встретился с воинами, которые защищают Украину в составе подразделений 11-го и 19-го армейского корпусов, поблагодарил их за службу и вручил государственные награды.
Зеленский провел совещание по ситуации с безопасностью в Донецкой области
На командном пункте 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады, которая обороняет Славянск с севера — с направлений Ямполя и Северска, Владимир Зеленский заслушал доклад ее командира по оперативной обстановке, отметил воинов наградами и провел совещание по безопасности.
В нем приняли участие: Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, начальник областной военной администрации Вадим Филашкин, заместитель руководителя Офиса Президента Павел Палиса, руководители силовых ведомств и Сил обороны, представители правительства (онлайн).
Вадим Филашкин отметил, что на подконтрольных Украине территориях Донетчины проживает почти 200 тысяч человек, и доложил о начале подготовки области к следующему отопительному сезону.
Глава государства также заслушал доклад командующего группировкой войск "Схід" Дмитрия Братишко об оперативной обстановке на Донетчине и мерах по обороне Покровска и Мирнограда.
Начальник главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях Александр Надточий доложил о контрдиверсионных мероприятиях в регионе.
Ранее мы информировали, что 6 марта Зеленский посетил Донецкую область. Глава государства заявил, что российские оккупанты готовят новое наступление.
Также мы рассказывали, что российские захватчики не прекращают наносить удары по Донецкой области. Следовательно, 2 марта оккупанты нанесли удар по Краматорску и Дружковке Донецкой области — погибли гражданские.
В конце февраля российские войска совершили атаку дроном на автомобиль работников Славянской ТЭС в Донецкой области. В результате этого погибли три человека.
Читайте Новини.LIVE!