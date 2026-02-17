Российский дрон ударил по авто работников Славянской ТЭС

Россияне убили дроном трех работников Славянской ТЭС
Утро 17 февраля принесло новую потерю для энергетиков: российский беспилотник ударил по автомобилю, которым ехали работники Славянской ТЭС. В результате атаки погибли три человека.
Об этом во время брифинга по оперативной ситуации в энергосистеме по состоянию на 17 февраля сообщил первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов, передает Новини.LIVE.
Россияне целенаправленно атаковали по машине дроном
Также на атаку отреагировал министр энергетики Денис Шмыгаль.
"Утром российские преступники атаковали дроном автомобиль с работниками Славянской ТЭС. Именно тогда, когда они ехали на работу. К сожалению, трое погибли. Один энергетик ранен. Мои искренние соболезнования семьям и близким", — заявил он.
Шмыгаль добавил, что эту российскую атаку рассмотрят на отдельном заседании по энергетической безопасности.
"Этот удар был сознательный и целенаправленный, ведь оператор БпЛА видел, что он атакует гражданских людей. Это военное преступление и его исполнители должны быть наказаны. Мы поднимем этот вопрос на заседании Координационной группы по вопросам энергетической безопасности", — подчеркнул Шмыгаль.
Напомним, российские войска часто атакуют гражданских работников критических предприятий. Так в начале февраля россияне направили дрон на автобус с шахтерами в Днепропетровской области.
Кроме того, россияне часто атакуют пожарно-спасательные части в Донецкой области. Так недавно в Краматорске дрон повредил здание пожарной части.
Также в Донецкой области россияне ударили по энергетикам, которые выполняли ремонтные работы.
