Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Россияне убили дроном трех работников Славянской ТЭС

Россияне убили дроном трех работников Славянской ТЭС

Ua ru
Дата публикации 17 февраля 2026 14:55
Российский дрон ударил по авто работников Славянской ТЭС
Спасатель тушит машину, которую атаковал дроны. Фото: ГСЧС Украины

Утро 17 февраля принесло новую потерю для энергетиков: российский беспилотник ударил по автомобилю, которым ехали работники Славянской ТЭС. В результате атаки погибли три человека.

Об этом во время брифинга по оперативной ситуации в энергосистеме по состоянию на 17 февраля сообщил первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов, передает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Россияне целенаправленно атаковали по машине дроном

Также на атаку отреагировал министр энергетики Денис Шмыгаль.

"Утром российские преступники атаковали дроном автомобиль с работниками Славянской ТЭС. Именно тогда, когда они ехали на работу. К сожалению, трое погибли. Один энергетик ранен. Мои искренние соболезнования семьям и близким", — заявил он.

Шмыгаль добавил, что эту российскую атаку рассмотрят на отдельном заседании по энергетической безопасности.

"Этот удар был сознательный и целенаправленный, ведь оператор БпЛА видел, что он атакует гражданских людей. Это военное преступление и его исполнители должны быть наказаны. Мы поднимем этот вопрос на заседании Координационной группы по вопросам энергетической безопасности", — подчеркнул Шмыгаль.

Напомним, российские войска часто атакуют гражданских работников критических предприятий. Так в начале февраля россияне направили дрон на автобус с шахтерами в Днепропетровской области.

Кроме того, россияне часто атакуют пожарно-спасательные части в Донецкой области. Так недавно в Краматорске дрон повредил здание пожарной части.

Также в Донецкой области россияне ударили по энергетикам, которые выполняли ремонтные работы.

Донецкая область Славянск ТЭС дроны атака
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации