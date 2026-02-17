Российский дрон ударил по авто работников Славянской ТЭС

Спасатель тушит машину, которую атаковал дроны. Фото: ГСЧС Украины

Утро 17 февраля принесло новую потерю для энергетиков: российский беспилотник ударил по автомобилю, которым ехали работники Славянской ТЭС. В результате атаки погибли три человека.

Об этом во время брифинга по оперативной ситуации в энергосистеме по состоянию на 17 февраля сообщил первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов, передает Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Россияне целенаправленно атаковали по машине дроном

Также на атаку отреагировал министр энергетики Денис Шмыгаль.

"Утром российские преступники атаковали дроном автомобиль с работниками Славянской ТЭС. Именно тогда, когда они ехали на работу. К сожалению, трое погибли. Один энергетик ранен. Мои искренние соболезнования семьям и близким", — заявил он.

Шмыгаль добавил, что эту российскую атаку рассмотрят на отдельном заседании по энергетической безопасности.

"Этот удар был сознательный и целенаправленный, ведь оператор БпЛА видел, что он атакует гражданских людей. Это военное преступление и его исполнители должны быть наказаны. Мы поднимем этот вопрос на заседании Координационной группы по вопросам энергетической безопасности", — подчеркнул Шмыгаль.

Напомним, российские войска часто атакуют гражданских работников критических предприятий. Так в начале февраля россияне направили дрон на автобус с шахтерами в Днепропетровской области.

Кроме того, россияне часто атакуют пожарно-спасательные части в Донецкой области. Так недавно в Краматорске дрон повредил здание пожарной части.

Также в Донецкой области россияне ударили по энергетикам, которые выполняли ремонтные работы.