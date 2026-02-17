Російський дрон вдарив по авто працівників Слов’янської ТЕС

Рятувальник гасить автівку, яку атакував дрони. Фото: ДСНС України

Ранок 17 лютого приніс нову втрату для енергетиків: російський безпілотник вдарив по автомобілю, яким їхали працівники Слов'янської ТЕС. Унаслідок атаки загинули троє людей.

Про це під час брифінгу щодо оперативної ситуації в енергосистемі станом на 17 лютого повідомив перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов, передає Новини.LIVE.

Росіяни цілеспрямовано атакували по автівці дроном

Також на атаку відреагував міністр енергетики Денис Шмигаль.

"Вранці російські злочинці атакували дроном автомобіль з працівниками Слов'янської ТЕС. Саме тоді, коли вони їхали на роботу. На жаль, троє загинули. Одного енергетика поранено. Мої щирі співчуття родинам і близьким", — заявив він.

Шмигаль додав, що цю російську атаку розглянуть на окремому засіданні щодо енергетичної безпеки.

"Цей удар був свідомий і цілеспрямований, адже оператор БпЛА бачив, що він атакує цивільних людей. Це воєнний злочин і його виконавці мають бути покарані. Ми порушимо це питання на засіданні Координаційної групи з питань енергетичної безпеки", — наголосив Шмигаль.

Нагадаємо, російські війська часто атакують цивільних працівників критичних підприємств. Так на початку лютого росіяни скерували дрон на автобус із шахтарями у Дніпропетровській області.

Окрім того, росіяни часто атакують пожежно-рятувальні частини в Донецькій області. Так нещодавно в Краматорську дрон пошкодив будівлю пожежної частини.

Також в Донецькій області росіяни вдарили по енергетиках, які виконували ремонтні роботи.