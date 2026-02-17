Відео
Україна
Росіяни вбили дроном трьох працівників Слов'янської ТЕС

Росіяни вбили дроном трьох працівників Слов'янської ТЕС

Ua ru
Дата публікації: 17 лютого 2026 14:55
Російський дрон вдарив по авто працівників Слов’янської ТЕС
Рятувальник гасить автівку, яку атакував дрони. Фото: ДСНС України

Ранок 17 лютого приніс нову втрату для енергетиків: російський безпілотник вдарив по автомобілю, яким їхали працівники Слов'янської ТЕС. Унаслідок атаки загинули троє людей.

Про це під час брифінгу щодо оперативної ситуації в енергосистемі станом на 17 лютого повідомив перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Росіяни цілеспрямовано атакували по автівці дроном

Також на атаку відреагував міністр енергетики Денис Шмигаль.

"Вранці російські злочинці атакували дроном автомобіль з працівниками Слов'янської ТЕС. Саме тоді, коли вони їхали на роботу.  На жаль, троє загинули. Одного енергетика поранено. Мої щирі співчуття родинам і близьким", — заявив він.

Шмигаль додав, що цю російську атаку розглянуть на окремому засіданні щодо енергетичної безпеки.

"Цей удар був свідомий і цілеспрямований, адже оператор БпЛА бачив, що він атакує цивільних людей. Це воєнний злочин і його виконавці мають бути покарані. Ми порушимо це питання на засіданні Координаційної групи з питань енергетичної безпеки", — наголосив Шмигаль.

Нагадаємо, російські війська часто атакують цивільних працівників критичних підприємств. Так на початку лютого росіяни скерували дрон на автобус із шахтарями у Дніпропетровській області. 

Окрім того, росіяни часто атакують пожежно-рятувальні частини в Донецькій області. Так нещодавно в Краматорську дрон пошкодив будівлю пожежної частини.

Також в Донецькій області росіяни вдарили по енергетиках, які виконували ремонтні роботи.

Донецька область Слов'янськ ТЕС дрони атака
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
