У Краматорську росіяни вдарили по пожежно-рятувальній частині

Пожежна частина після атаки. Фото: ДСНС України

У Донецькій області російські війська завдали удару по пожежно-рятувальній частині в Краматорську. Внаслідок атаки пошкоджено вікна, стелю приміщення, а також три одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Росіяни атакували пожежну частину на Донеччині

Повідомляється, що під час обстрілу особовий склад перебував в укритті, тому постраждалих немає.

Наслідки атаки. Фото: ДСНС

Вибиті вікна. Фото: ДСНС

У ДСНС наголошують, що російські окупанти вже не вперше цілеспрямовано б'ють по підрозділах рятувальників, намагаючись ускладнити їхню роботу, однак надзвичайники продовжують нести службу та виконувати свої обов'язки.

Нагадаємо, що нещодавно росіяни атакували ще кілька пожежних частин, щоб унеможливити роботу рятувальників. Такий випадок стався у Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Окрім того, росіяни били по пожежній частині у Краматорському районі в Миколаївці.