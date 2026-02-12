Відео
Головна Новини дня Росія винищує пожежні частини на Донеччині — де нова атака

Росія винищує пожежні частини на Донеччині — де нова атака

Ua ru
Дата публікації: 12 лютого 2026 11:57
У Краматорську росіяни вдарили по пожежно-рятувальній частині
Пожежна частина після атаки. Фото: ДСНС України

У Донецькій області російські війська завдали удару по пожежно-рятувальній частині в Краматорську. Внаслідок атаки пошкоджено вікна, стелю приміщення, а також три одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Росіяни атакували пожежну частину на Донеччині

Повідомляється, що під час обстрілу особовий склад перебував в укритті, тому постраждалих немає.

Обстріл
Наслідки атаки. Фото: ДСНС 
Обстріл пожежної частини
Вибиті вікна. Фото: ДСНС

У ДСНС наголошують, що російські окупанти вже не вперше цілеспрямовано б'ють по підрозділах рятувальників, намагаючись ускладнити їхню роботу, однак надзвичайники продовжують нести службу та виконувати свої обов'язки.

Нагадаємо, що нещодавно росіяни атакували ще кілька пожежних частин, щоб унеможливити роботу рятувальників. Такий випадок стався у Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Окрім того, росіяни били по пожежній частині у Краматорському районі в Миколаївці.

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
